miércoles 24 de diciembre de 2025
Estadística brutal.

Crisis económica: desde 2023 cerraron 30 empresas por día

Un informe del CEPA sobre el período noviembre 2023-setiembre 2025 revela la dinámica regresiva del sistema productivo y la crisis económica.

El informe del Centro CEPA pone de manifiesto nuevamente la crisis productiva del país, en este caso a partir del cierre de empresas como sucede con la ceramista ILVA, que lleva más de 100 días de acampe.

Más de 5 millones de personas viven en barrios populares.
informe

Crisis habitacional: 1 de cada 3 familias reside en una vivienda inadecuada
cayo la venta de medicamentos por la crisis economica
Alarmante.

Cayó la venta de medicamentos por la crisis económica

La peor cara de la crisis

En base a datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, se determinó que “entre noviembre de 2023 y setiembre de 2025 cerraron 20.134 empresas con trabajadores registrados”.

El relevamiento muestra que la cantidad de empleadores pasó de 512.357 en noviembre de 2023 a 492.223 en septiembre de 2025. La contracción del 3,93% en menos de dos años refleja “un deterioro sostenido del tejido productivo formal”.

En un contexto marcado por la recesión, “la apertura importadora, el ajuste del gasto público y la fuerte suba de costos operativos para las empresas”, recalcó el informe. La magnitud del retroceso resulta significativa no solo por el número absoluto de firmas que dejaron de operar, sino también por su velocidad.

“El cierre de más de 20 mil empresas en 22 meses configura uno de los procesos de destrucción empresarial más acelerados de las últimas décadas”, destacaron.

Los sectores más afectados

El sector de transporte y almacenamiento encabezó el ranking de destrucción empresarial, con la pérdida de 4.851 empleadores entre noviembre de 2023 y setiembre de 2025. Le siguieron el comercio mayorista y minorista, junto con la reparación de vehículos, que perdió 3.750 empresas, y los servicios inmobiliarios, con una caída de 3.005 empleadores.

También se registraron retrocesos relevantes en servicios profesionales, científicos y técnicos, con 2.198 firmas menos. Así como en la industria manufacturera, con una reducción de 2.122 empresas, y en la construcción, que perdió 1.772 empleadores en el período analizado.

Cierran 30 empresas y pymes por día por la crisis económica