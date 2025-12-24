Crisis económica: desde 2023 cerraron 30 empresas por día.

La crisis económica, en carne viva. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre el período noviembre de 2023-setiembre de 2025 revela que por día cerraron un promedio de 30 empresas. El informe señala que esta situación constituye “una dinámica regresiva que afectó de manera directa a la estructura empresarial”, en particular a las pequeñas y medianas firmas.

El informe del Centro CEPA pone de manifiesto nuevamente la crisis productiva del país, en este caso a partir del cierre de empresas como sucede con la ceramista ILVA, que lleva más de 100 días de acampe.

En base a datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, se determinó que “entre noviembre de 2023 y setiembre de 2025 cerraron 20.134 empresas con trabajadores registrados”.

El relevamiento muestra que la cantidad de empleadores pasó de 512.357 en noviembre de 2023 a 492.223 en septiembre de 2025. La contracción del 3,93% en menos de dos años refleja “un deterioro sostenido del tejido productivo formal”.

En un contexto marcado por la recesión, “la apertura importadora, el ajuste del gasto público y la fuerte suba de costos operativos para las empresas”, recalcó el informe. La magnitud del retroceso resulta significativa no solo por el número absoluto de firmas que dejaron de operar, sino también por su velocidad.

“El cierre de más de 20 mil empresas en 22 meses configura uno de los procesos de destrucción empresarial más acelerados de las últimas décadas”, destacaron.

Los sectores más afectados

El sector de transporte y almacenamiento encabezó el ranking de destrucción empresarial, con la pérdida de 4.851 empleadores entre noviembre de 2023 y setiembre de 2025. Le siguieron el comercio mayorista y minorista, junto con la reparación de vehículos, que perdió 3.750 empresas, y los servicios inmobiliarios, con una caída de 3.005 empleadores.

También se registraron retrocesos relevantes en servicios profesionales, científicos y técnicos, con 2.198 firmas menos. Así como en la industria manufacturera, con una reducción de 2.122 empresas, y en la construcción, que perdió 1.772 empleadores en el período analizado.