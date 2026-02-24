martes 24 de febrero de 2026
Escribinos
24 de febrero de 2026
Otro gigante que cae.

Crisis económica y despidos: Quilmes reducirá el 30% del personal

La histórica cervecera nacional inició un plan de retiros voluntarios en la planta de Zárate. Los cambios se deben a la crisis económica y caída del consumo.

Crisis económica y despidos: Quilmes reducirá el 30% del personal.

Crisis económica y despidos: Quilmes reducirá el 30% del personal.

La histórica empresa cervecera tiene previsto reducir alrededor del 30% del personal (en última instancia a través de despidos) en la fábrica que adquirió en 2018 en Zárate, tras la fusión global que consolidó a AB InBev como propietaria de Isenbeck y actual controlante de la tradicional empresa argentina.

Lee además
por el cierre de la secretaria de vivienda, hay 500 nuevos despidos

Por el cierre de la Secretaría de Vivienda, hay 500 nuevos despidos
la quita de impuestos a celulares costara 60.000 despidos
recorte

La quita de impuestos a celulares costará 60.000 despidos

El objetivo es prescindir de unos 60 trabajadores sobre una nómina de entre 180 y 200 trabajadores.

Una histórica empresa que padece la crisis económica

La cervecería Quilmes es una de las empresas más grandes del sector en el país: solo entre sus dos plantas de Zárate emplea a alrededor de 1.000 personas. El recorte de personal tiene que ver con la caída sostenida del consumo que se viene registrando desde hace años y se descarta que el ajuste en la dotación se deba a la apertura importadora.

A nivel nacional, la firma tiene 5.000 trabajadores distribuidos en 10 plantas. La finalidad de esta maniobra es preservar las operaciones de la cervecera en el marco de una sostenida contracción de la demanda.

El ajuste en la planta CASA de Quilmes se da en un contexto más amplio de retroceso del entramado productivo formal desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023. De acuerdo con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en los últimos dos años cerraron 22.479 empresas en el país.

FUENTE: nota.texto7

Temas
Seguí leyendo

Por el cierre de la Secretaría de Vivienda, hay 500 nuevos despidos

La quita de impuestos a celulares costará 60.000 despidos

La recesión de Milei: 236.000 despidos y 28 empresas cerradas por día

Pymes alertan sobre el acuerdo Mercosur-UE: habría despidos y cierres

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Cae la imagen Javier Milei pero sigue mejor que Mauricio Macri.
Complicado.

La confianza en el gobierno de Milei bajó por tercer mes consecutivo

Las más leídas

Te Puede Interesar

Andrea del Boca, en Gran Hermano Generación Dorada.  video
Unas fichas.

Andrea del Boca, en GH Generación Dorada: "No puedo escudarme en un personaje"