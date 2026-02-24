martes 24 de febrero de 2026
24 de febrero de 2026
Hasta pronto.

Andy Chango fue eliminado de Masterchef Celebrity en una noche para el olvido

Andy Chango dejó las cocinas de MasterChef Celebrity en medio de un bajo promedio general. Tuvo una emotiva despedida del ciclo de Telefe.

Andy Chango dejó MasterChef Celebrity. 

La Gala de Eliminación de Masterchef Celebrity sorprendió para mal al jurado con el bajo nivel que mostraron los participantes. La consigna era cocinar carne wagyu y quien tuvo que despedirse de las cocinas del ciclo de Telefe fue Andy Chango.

Andy Chango en MasterChef Celebrity. 
Andy Chango confesó cuál es su fobia gastronómica en MasterChef Celebrity
La tensión fue protagonista en la última gala de eliminación de MasterChef Celebrity.
Tensión en la gala de MasterChef Celebrity y una decisión del jurado sorprendente

“Llegó la hora”, lamentó Andy, que se dio a sí mismo el famoso “beso de la muerte” que tantas veces le otorgó a varios de sus compañeros. A pedido suyo, los otros competidores intentaron no llorar por su partida.

La despedida de Andy Chango de MasterChef Celebrity

Donato valoró cómo el músico fue creciendo a lo largo de su estadía en Masterchef Celebrity, mientras que Damián Betular valoró “la acidez perfecta” que supo imprimir en la cocina.

“Es difícil despedirte. Se van a extrañar tus silencios, la inteligencia y el humor ácido. Creo que te gustaba más comer que cocinar, pero vimos cómo fuiste entusiasmándote con el programa”, le dijo Germán Martitegui a Andy al momento de despedirlo.

Wanda Nara elogió a Andy por su largo recorrido en la competencia, llegando al programa 90, y reparó en cómo él enseñó a hacer las cosas “a paso lento”, dándole así “valor a las pequeñas cosas”.

Andy reveló que le tomó mucho cariño al jurado y a todos en Masterchef Celebrity, y contó que nunca pensó que iba a llegar a hacer amigos durante su experiencia en el programa de Telefe.

