Andy Chango fue eliminado de Masterchef Celebrity en una noche para el olvido

La Gala de Eliminación de Masterchef Celebrity sorprendió para mal al jurado con el bajo nivel que mostraron los participantes. La consigna era cocinar carne wagyu y quien tuvo que despedirse de las cocinas del ciclo de Telefe fue Andy Chango.
El músico realizó tataki de wagyu con guarnición de vegetales y llamó “menos es más” a su plato. Andy Chango fue llamado al frente junto con La Joaqui y al Chino Leunis, y Donato de Santis le reveló al músico que él era el nuevo eliminado de Masterchef Celebrity.
“Llegó la hora”, lamentó Andy, que se dio a sí mismo el famoso “beso de la muerte” que tantas veces le otorgó a varios de sus compañeros. A pedido suyo, los otros competidores intentaron no llorar por su partida.
Donato valoró cómo el músico fue creciendo a lo largo de su estadía en Masterchef Celebrity, mientras que Damián Betular valoró “la acidez perfecta” que supo imprimir en la cocina.
“Es difícil despedirte. Se van a extrañar tus silencios, la inteligencia y el humor ácido. Creo que te gustaba más comer que cocinar, pero vimos cómo fuiste entusiasmándote con el programa”, le dijo Germán Martitegui a Andy al momento de despedirlo.
Wanda Nara elogió a Andy por su largo recorrido en la competencia, llegando al programa 90, y reparó en cómo él enseñó a hacer las cosas “a paso lento”, dándole así “valor a las pequeñas cosas”.
Andy reveló que le tomó mucho cariño al jurado y a todos en Masterchef Celebrity, y contó que nunca pensó que iba a llegar a hacer amigos durante su experiencia en el programa de Telefe.