La emotiva despedida de Susana Roccasalvo de MasterChef Celebrity

Susana Roccasalvo fue eliminada de Masterchef Celebrity luego que el jurado tomará por sorpresa a los participantes del certamen de Telefe al cambiar las reglas de la noche de última chance por una Gala de Eliminación en la recta final del programa.

La consigna era comida coreana y cada cocinero tuvo que realizar un kimchi express y un bibimbap, y la periodista al presentar lo suyo le confirmó a los chefs que “su noche fue horrorosa”.

“Me desestabilizó el anuncio del principio, que no era una noche de última chance. Y además vos me hiciste emocionar”, le confesó Susana Roccasalvo a Wanda Nara.

Germán Martitegui inició la devolución comentándole que su kimchi era “complicado”, que le faltaba sabor. Donato de Santis sostuvo que “le faltó presencia” al bibimbap.

Si bien Damián Betular opinó que “el corte estaba bien”, hizo un análisis sobre el tiempo que hay que dedicarle a ciertos aspectos del plato en un panorama de poco tiempo.

image Susana Roccasalvo fue eliminada de MasterChef Celebrity.

La despedida de Susana Roccasalvo de Masterchef Celebrity

Germán comenzó la despedida, felicitando a Susana Roccasalvo por haber llegado a esta altura del certamen. “Conocerte fue un placer y estoy muy feliz porque hayas estado en Masterchef Celebrity. Podés contar conmigo siempre”, le dijo Betular.

“Los vi a ellos tres parados y dije ‘estos hombres no tienen ni idea de lo que significan en mi vida’", reveló, para contar que comió muchas veces con su pareja en el restaurante de Martitegui, que ha comido en los mejores lugares de Italia gracias a Donato y que disfrutó de los mejores dulces en la cocina de un hotel que dirigía Betular.

"Gracias por acompañarme en los momentos difíciles, felices y muy privados”, les dijo Susana Roccasalvo entre lágrimas en su despedida del certamen.