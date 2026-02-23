lunes 23 de febrero de 2026
23 de febrero de 2026
Mal momento.

Andrea Taboada fue atacada por un perro en la playa: las impresionantes fotos de las heridas

Andrea Taboada denunció que un perro la mordió en la nalga y terminó peleando con la dueña del animal. Radicó la denuncia en Villa Gesell.

Mal momento de Andrea Taboada.&nbsp;

Andrea Taboada contó que fue mordida por un perro y golpeada por la dueña del animal en medio de una discusión con una familia en la playa de Mar Azul. El hecho fue denunciado por la periodista ante la Policía de Villa Gesell.

El episodio tuvo lugar el domingo por la tarde mientras armaba una carpa junto a amigos en una zona poco concurrida. “No había casi nadie, estaba buenísima”, recordó en diálogo con Pronto.

image
El posteo de Andrea Taboada.

La discusión de Andrea Taboada con la dueña del perro

Mientras que en ese momento, la familia dueña del perro le advirtió a la periodista la peligrosidad del animal. “Miren que nosotros tenemos un perro peligroso”, le dijeron y entonces Andrea Taboada respondió: “Si vos tenés un perro peligroso, ponele un bozal. Venís a una playa pública, ponele un bozal”.

“Yo estaba con mi perrita en los brazos y la mina me dijo: ‘¿Qué me dijiste?’”. Según indicó, recibió una cachetada y reaccionó de la misma manera con la mujer.

Luego apareció el marido con el animal. “Viene de atrás y me mordió toda la nalga”, describió. “Yo sangrando, un desastre”, agregó Andrea Taboada.

image
Andrea Taboada fue atacada por un perro.

También pidió la documentación del perro, pero le respondieron que no la tenían. “Era todo un delirio, no te puedo explicar”, señaló angustiada.

“Se sentaron a tomar mate y… yo chorreaba de sangre”, detalló sobre el mal momento. Además, denunció insultos y definió la situación como de “impunidad total” y dejó todo en manos de Fernando Burlando.

En la denuncia, se manifiesta que el hecho ocurrió en la bajada de la calle 47, cerca del faro y la garita A16. Tras ser atendida en una salita, recibió la vacuna antitetánica y antibióticos. “Tengo todo hinchado, moretoneado”, cerró Andrea Taboada.

