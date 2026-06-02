Se casaron Dua Lipa y Callum Turner: qué escritor argentino los unió

Después de un compromiso de varios meses, la cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner se casaron este domingo en una ceremonia íntima que tuvo lugar en el Registro Civil de Marylebone, en Londres . Un escritor argentino los unió.

La popular pareja, que se comprometió en Navidad del año anterior, compartió sus votos en una pequeña celebración junto a un selecto grupo de amigos, familiares y colegas.

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Según dan cuenta los medios internacionales, los recién casados planean celebrar su unión en una megafiesta que se llevará a cabo en Sicilia, Italia, que tendrá una duración de tres días.

Aunque al principio Dua Lipa y Callum Turner tenían planeada una ceremonia para pocas personas, finalmente decidieron preparar una gran fiesta para celebrar su casamiento.

“El plan original era una boda íntima, pero ahora va a ser un asunto masivo y lujoso que se extenderá durante tres días”, aseguró una fuente a los diarios británicos.

Aparentemente, estrella de la música fue influenciada por la boda de Charli XCX, que también tuvo lugar en la isla italiana: “Ella asistió a la boda de Charli en Sicilia el año pasado y se sintió muy inspirada para hacer lo propio en sus propias celebraciones italianas”.

image Hernán Díaz, el escritor argentino admirado por Dua Lipa.

El escritor argentino que unió a Dua Lipa y Callum Turner

Dua Lipa y Callum Turner se conocieron en el 2024 en The River Cafe en Londres, debido a que comparten múltiples amigos en común. La romántica historia de amor entre la cantante y el actor británico nació gracias al escritor argentino Hernán Díaz y su libro "Fortuna".

Según relató la propia artista, meses después ambos estaban en una cena en Los Ángeles cuando notaron que estaban leyendo el mismo libro y, coincidentemente, acababan de leer el primer capítulo.

"Estábamos leyendo el mismo libro ("Trust" de Hernán Díaz). Para mí fue una señal clara. Estábamos mil por ciento destinados a estar juntos", recordó Dua Lipa en British Vogue.