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5 de abril de 2026
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Cuál es la nueva aventura de Dua Lipa en la literatura

Dua Lipa, al margen de su exitosa faceta en el mundo de la música, tiene una gran afición a la literatura y la lectura. Ahora fue convocada para un nuevo rol.

Dua Lipa, con nuevos planes.&nbsp;

Dua Lipa, con nuevos planes. 

La cantante Dua Lipa, una de las más exitosas artistas musicales del Reino Unido y conocida por su afición a la lectura, fue elegida como comisaria literaria del Festival de Literatura de Londres, que se celebra cada otoño en el complejo cultural de Southbank, a orillas del río Támesis.

El festival celebrará del 21 de octubre al 1 de noviembre su 19 edición y será uno de los platos fuertes del 75 aniversario del Southbank, un lugar donde se dan cita el teatro, el cine, la literatura y las artes en general.

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Dua Lipa, amante de la literatura.

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Dua Lipa, con un libro bajo el brazo

Dua Lipa, a la que es habitual ver con un libro bajo el brazo en sus giras, ha fundado un club de lectura virtual llamado Service95 Book Club.

Una vez al mes, elige un libro que comenta y a veces se sienta con su autor para hacer juntos un pódcast. En ese espacio, ha dado voz a autores perseguidos o censurados, además de crear sus propias listas de libros preferidos.

Sus libros recomendados son de lo más diverso: abundan los de ficción y también hay ensayos sobre feminismo, recopilaciones de cuentos o literatura traducida.

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