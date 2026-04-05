Cuál es la nueva aventura de Dua Lipa en la literatura

Dua Lipa, con nuevos planes.

La cantante Dua Lipa, una de las más exitosas artistas musicales del Reino Unido y conocida por su afición a la lectura, fue elegida como comisaria literaria del Festival de Literatura de Londres, que se celebra cada otoño en el complejo cultural de Southbank, a orillas del río Támesis.

El festival celebrará del 21 de octubre al 1 de noviembre su 19 edición y será uno de los platos fuertes del 75 aniversario del Southbank, un lugar donde se dan cita el teatro, el cine, la literatura y las artes en general.

"La lectura me ha dado raíces en cada etapa de mi vida, desde que era una niña en la escuela en un país nuevo, o me ha dado un refugio tranquilo cuando estoy de gira. Ser comisaria del festival es un sueño hecho realidad", dijo Dua Lipa, galardonada con varios premios Grammy y Brits.

image Dua Lipa, amante de la literatura. Dua Lipa, con un libro bajo el brazo Dua Lipa, a la que es habitual ver con un libro bajo el brazo en sus giras, ha fundado un club de lectura virtual llamado Service95 Book Club.

Una vez al mes, elige un libro que comenta y a veces se sienta con su autor para hacer juntos un pódcast. En ese espacio, ha dado voz a autores perseguidos o censurados, además de crear sus propias listas de libros preferidos. Sus libros recomendados son de lo más diverso: abundan los de ficción y también hay ensayos sobre feminismo, recopilaciones de cuentos o literatura traducida.

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