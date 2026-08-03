lunes 03 de agosto de 2026
Escribinos
3 de agosto de 2026
Sin vueltas.

Cinzia Francischiello de Gran Hermano, tras su fuerte caída: "Un poco dopada"

Junto con su novio Dylan Gissi, Cinzia Francischiello contó cómo se encuentra luego del terrible accidente que sufrió en Gran Hermano.

Cinzia&nbsp; Francischiello compartió un video en las redes.&nbsp;

Cinzia  Francischiello compartió un video en las redes. 

La venezolana, que debió abandonar el reality de Telefe por recomendación médica luego de una fuerte caída, compartió su primera historia de Instagram desde su casa.

Lee además
Cinzia Francischiello sufrió un accidente. 
Fuerte.

Así fue la terrible caída que dejó afuera de Gran Hermano a Cinzia
Luz Tito y Santiago Algorta. 
Es el amor.

Luz Tito y Santiago Algorta, de GH 2025, blanquearon su romance

"Bueno, no sabe qué decir, primera historia. Te vio en todas tus facetas la gente", comentó Dylan Gissi al comenzar la grabación, mientras intentaba distender el momento.

La ex Gran Hermano dio más detalles

Cinzia Francischiello explicó cómo transitan sus primeros días en casa: "Bueno, estoy acá un poco dopada, con dolor. Eh, ¿cómo se llaman los calmantes? Pude bajar un poquito hoy al living, porque tenía como tres días arriba en la habitación estática. Con mucho cuidadito, pude bajar las escaleras. Ahora tenemos que ver cómo me sube de vuelta. Estamos tomando un mate".

Luego Dylan Gissi bromeó picante con la forma en la que hablaba su novia en el video que subió a las redes sociales: "¡Por qué tan robótico todo, che!".

Cinzia Francischiello respondió a la ocurrencia de su novio: "No me hagas reír, que me duele el torso. Estoy haciendo reposo en contra de mi voluntad. Quiero volver a la casa".

Al escucharla, Dylan Gissi volvió a remarcar el delicado momento físico que atraviesa: "No se puede ni mover". Y ella concluyó con otra muestra de las limitaciones que todavía tiene por el accidente: "No puedo ni mover ni el cuello".

Temas
Seguí leyendo

Así fue la terrible caída que dejó afuera de Gran Hermano a Cinzia

Luz Tito y Santiago Algorta, de GH 2025, blanquearon su romance

Qué resolvió la Justicia sobre el caso de Hernán Ontivero de Gran Hermano

La confesó de Sol en Gran Hermano: "Encontré a mi lagarto"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
netflix estrena la segunda parte de la serie cien anos de soledad video
Prendé la tele.

Netflix estrena la segunda parte de la serie Cien años de soledad

Las más leídas

Te Puede Interesar

Reclaman salarios, aguinaldos y vacaciones adeudadas con un corte de Ezeiza.
Conflicto laboral.

Trabajadores de Cresta Roja cortaron la Autopista en Ezeiza y exigen un cronograma de pagos