Cinzia Francischiello de Gran Hermano, tras su fuerte caída: "Un poco dopada"

Luego de su salida de Gran Hermano Generación Dorada por un fuerte accidente , Cinzia Francischiello volvió a comunicarse con sus seguidores y contó el avance de su recuperación. Compartió un video con su novio, el exjugador de Banfield Dylan Gissi.

La venezolana, que debió abandonar el reality de Telefe por recomendación médica luego de una fuerte caída, compartió su primera historia de Instagram desde su casa.

"Bueno, no sabe qué decir, primera historia. Te vio en todas tus facetas la gente", comentó Dylan Gissi al comenzar la grabación, mientras intentaba distender el momento.

Cinzia Francischiello explicó cómo transitan sus primeros días en casa: "Bueno, estoy acá un poco dopada, con dolor. Eh, ¿cómo se llaman los calmantes? Pude bajar un poquito hoy al living, porque tenía como tres días arriba en la habitación estática. Con mucho cuidadito, pude bajar las escaleras. Ahora tenemos que ver cómo me sube de vuelta. Estamos tomando un mate".

Luego Dylan Gissi bromeó picante con la forma en la que hablaba su novia en el video que subió a las redes sociales: "¡Por qué tan robótico todo, che!".

Cinzia Francischiello respondió a la ocurrencia de su novio: "No me hagas reír, que me duele el torso. Estoy haciendo reposo en contra de mi voluntad. Quiero volver a la casa".

Al escucharla, Dylan Gissi volvió a remarcar el delicado momento físico que atraviesa: "No se puede ni mover". Y ella concluyó con otra muestra de las limitaciones que todavía tiene por el accidente: "No puedo ni mover ni el cuello".