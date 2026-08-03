La dura autocrítica de Nahuel Losada tras la derrota de Lanús ante Instituto

Lanús sufrió un duro revés en La Fortaleza al caer agónicamente por 1-0 frente a Instituto de Córdoba, en un encuentro válido por la tercera fecha del Torneo Clausura . Luego de la eliminación de la Copa Sudamericana, el Granate sufrió su tercera derrota consecutiva en el ámbito local.

El único gol del partido fue convertido de cabeza por Fernando Alarcón en el tercer minuto de adición. La gran figura del equipo conducido por Mauricio Pellegrino fue su arquero, Nahuel Losada , quien con intervenciones clave evitó una derrota mayor, la misma noche en que celebraba sus 100 partidos oficiales defendiendo la camiseta del club de zona sur.

Fue un partido para el recuerdo para Nahuel Losada , ya que en Lanús consiguió alzarse con la Copa Sudamericana y la Recopa. De esta manera, supo ganarse el respeto de todos los hinchas Granates y por eso el reconocimiento en La Fortaleza. Más allá de la euforia, no pudo respaldarse con un triunfo ante su gente.

Lo que debía ser una noche de celebración y reconocimiento para Nahuel Losada por alcanzar el centenar de vallas defendidas con el Granate, se transformó rápidamente en frustración. A pesar de su destacada actuación bajo los tres palos, donde sostuvo el arco en cero hasta el último suspiro, el agónico cabezazo de Alarcón tras un centro de Gastón Lodico decretó la victoria albirroja.

Al término del cotejo, el experimentado guardameta no ocultó su fastidio y fue el encargado de dar la cara ante la prensa. Lejos de buscar excusas en el desgaste físico o anímico por la doble competencia, Nahuel Losada expuso una fuerte autocrítica colectiva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Lanus (@clublanusoficial)

Las crudas declaraciones de Nahuel Losada

"Da mucha bronca perder así. Una racha floja, así que nada, poner la cara y dar lo mejor. Hay que redoblar esfuerzos porque definitivamente no alcanza. Somos hombres, aceptaremos las críticas y haremos mea culpa", aseguró el arquero de Lanús.

El referente Granate también hizo hincapié en la necesidad de absorber la presión para proteger a los futbolistas juveniles de la institución: "Es un club que saca chicos constantemente. Nosotros, los más experimentados, aportamos nuestro granito de arena para que ellos se sientan cómodos y que toda la presión recaiga sobre nosotros."

Finalmente, el arquero de 33 años dejó una frase contundente de cara al futuro inmediato del equipo en el plano local: "Ya no tenemos más margen porque queremos estar en el pelotón de los clasificados a las copas. Hay que ponerle el pecho a esta situación y dar la cara como se merece toda esta gente. Vamos a salir adelante".

El panorama de Lanús

Con este resultado negativo en su propia casa, el conjunto de Mauricio Pellegrino acumula dudas en el inicio del Torneo Clausura. El plantel deberá dar vuelta la página de forma inmediata, ya que la agenda no da respiro: el próximo jueves se medirá ante Unión de Santa Fe en condición de visitante, con la obligación de recuperar las unidades perdidas en Guidi y Cabrero.

Lanús debe recuperarse, ya que con esta derrota se profundiza su crisis. Con el Torneo Clausura solamente como objetivo en el semestre, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino apunta a clasificar a un torneo internacional. Por ahora suma 27 puntos en la tabla anual y se encuentra fuera de la clasificación a la próxima Copa Sudamericana.