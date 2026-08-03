La conciencia ambiental crece en Lomas de Zamora con talleres de reciclado, huerta y biodiversidad

Con la convicción de que el compromiso con el ambiente se construye a través de la educación y la participación comunitaria , en Lomas de Zamora se organizan jornadas de concientización ecológica a cargo del Municipio para promover hábitos sustentables y fortalecer el cuidado de la Casa Común entre vecinos de todas las edades.

Junto a los niños y niñas del Jardín Municipal N°8, la Secretaría de Ambiente hizo un encuentro a que tuvo talleres huerta agroecológica , biodiversidad y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) . La actividad incluyó una propuesta artística a cargo de una docente cuentacuentos, quien introdujo a los alumnos en el universo de la lectura a través de la Biblioteca Ambiental entregada por el Ministerio de Ambiente de Provincia .

Conciencia. Capacitaron en Educación Ambiental a docentes de los 60 jardines comunitarios de Lomas

Los pequeños también aprendieron sobre la importancia de la separación de residuos y el rol activo que cada integrante de la comunidad debe tener en el cuidado del entorno barrial y la reducción de la contaminación urbana.

El cierre de la jornada fue con una siembra en macetas y el uso de compost para conocer el ciclo productivo de los alimentos agroecológicos . Cada alumno se llevó una maceta terminada a su hogar para seguir aprendiendo y cultivando en familia.

Talleres de reciclado para jubilados y clubes de Lomas de Zamora

En los centros de jubilados "Mano y Corazón", "Santandrea" y "Alejandría" dieron talleres de reciclado y separación en origen para fomentar el compromiso con el ambiente a las personas adultas mayores.

En cada una de las sedes compartieron herramientas y conocimientos sobre la correcta separación de residuos, la importancia del reciclado y el impacto positivo que generan las pequeñas acciones cotidianas en la construcción de una comunidad más limpia y responsable.

El Municipio de Lomas de Zamora también llega a los clubes de barrio con sus charla sobre reciclado y la entrega de cestos, tachos y campanas para fortalecer las prácticas dentro de cada institución.