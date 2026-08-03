lunes 03 de agosto de 2026
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3 de agosto de 2026
Compromiso.

La conciencia ambiental crece en Lomas de Zamora con talleres de reciclado, huerta y biodiversidad

El Municipio organiza encuentros en jardines, escuelas, clubes y centros de jubilados para promover hábitos sustentables en vecinos de todas las edades.

Ambiente Lomas organiza jornadas de concientización ecológica.

Ambiente Lomas organiza jornadas de concientización ecológica.

Con la convicción de que el compromiso con el ambiente se construye a través de la educación y la participación comunitaria, en Lomas de Zamora se organizan jornadas de concientización ecológica a cargo del Municipio para promover hábitos sustentables y fortalecer el cuidado de la Casa Común entre vecinos de todas las edades.

Junto a los niños y niñas del Jardín Municipal N°8, la Secretaría de Ambiente hizo un encuentro a que tuvo talleres huerta agroecológica, biodiversidad y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). La actividad incluyó una propuesta artística a cargo de una docente cuentacuentos, quien introdujo a los alumnos en el universo de la lectura a través de la Biblioteca Ambiental entregada por el Ministerio de Ambiente de Provincia.

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Los pequeños también aprendieron sobre la importancia de la separación de residuos y el rol activo que cada integrante de la comunidad debe tener en el cuidado del entorno barrial y la reducción de la contaminación urbana.

El cierre de la jornada fue con una siembra en macetas y el uso de compost para conocer el ciclo productivo de los alimentos agroecológicos. Cada alumno se llevó una maceta terminada a su hogar para seguir aprendiendo y cultivando en familia.

Talleres de reciclado para jubilados y clubes de Lomas de Zamora

En los centros de jubilados "Mano y Corazón", "Santandrea" y "Alejandría" dieron talleres de reciclado y separación en origen para fomentar el compromiso con el ambiente a las personas adultas mayores.

En cada una de las sedes compartieron herramientas y conocimientos sobre la correcta separación de residuos, la importancia del reciclado y el impacto positivo que generan las pequeñas acciones cotidianas en la construcción de una comunidad más limpia y responsable.

El Municipio de Lomas de Zamora también llega a los clubes de barrio con sus charla sobre reciclado y la entrega de cestos, tachos y campanas para fortalecer las prácticas dentro de cada institución.

Talleres de reciclado en centros de jubilados.

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