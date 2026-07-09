Lomas: los puntos claves para afianzar una alimentación sana, segura y soberana

Hace 10 años que en Lomas de Zamora se está trabajando con diferentes acciones impulsadas por el Municipio para fortalecer el derecho de los vecinos a tener una alimentación sana, segura y soberana.

Un aporte fundamental fue el de Miryam "Kita" Gorban , gran luchadora por la soberanía alimentaria que trabajó junto al Municipio en los jardines comunitarios para mejorar la alimentación en las infancias . Fallecida en octubre del año pasado, "Kita" transformó la nutrición en una herramienta de justicia social y dejó una huella profunda en Lomas con sus múltiples enseñanzas.

Otra de las acciones destacadas es la creación de huertas en parques, centros de salud, espacios culturales, jardines comunitarios y entidades sociales . Estos espacios se dedican a la producción de frutas, verduras y huevos frescos que luego son destinados a instituciones barriales como comedores y merenderos .

A través del programa Sembrar Soberanía, se entregan kits gratuitos de semillas a los vecinos para que armen huertas en sus casas. Las semillas 100% agroecológicos son de lechuga, acelga, espinaca, rúcula, remolacha, arveja, rabanito, puerro y caléndula, entre otras verduras de estación.

A lo largo del año se organizan talleres para aprender a armar huertas.

Y para producir alimentos agroecológicos a gran escala, en la Reserva Provincial Santa Catalina están desarrollando una huerta mediante un trabajo conjunto entre el Municipio de Lomas, el Ministerio de Ambiente de Provincia, la Universidad Nacional de Lomas (UNLZ) y la Universidad de La Plata.

Alimentación y salud para embarazadas y niños de Lomas

En Lomas lanzaron un programa para garantizar una alimentación sana a embarazadas y niños de hasta 5 años. Con un trabajo que llegará a los distintos barrios, la iniciativa del Municipio junto al Ministerio de Ambiente de Provincia incluirá controles de salud y entrega de alimentos.

Impulsoras de la Comunidad es el nombre del programa que tendrá como protagonistas a mujeres solidarias y comprometidas que recibirán una capacitación especial para llevar adelante el trabajo de acompañamiento a las familias.

Los alimentos producidos en la huertas llegan a los distintos barrios.

Entre las varias líneas de acción se destacan los operativos integrales en los barrios para que los niños y embarazadas tengan controles de salud y la entrega de kits de alimentos de la huerta de la Reserva Provincial Santa Catalina para garantizar su alimentación sana, segura y nutritiva.

También habrá visitas domiciliarias para hacer mediciones y recolectar datos sociodemográficos, talleres comunitarios de educación alimentaria y promoción de hábitos saludables, y la implementación de una Libreta Única de Cuidado Alimentario como herramienta de registro y seguimiento.