Se esclareció un accidente fatal de un colectivo de la línea 266

Un colectivo de la línea 266 protagonizó un accidente fatal en la localidad de Burzaco , luego de que un hombre muriera atropellado al intentar subirse a la unidad en movimiento. En las últimas horas se conoció el video que esclareció el caso.

El terrible episodio ocurrió el domingo por la tarde en la esquina de la avenida Espora y la calle Ricardo Rojas . Un colectivo que se dirigía hacia Lomas de Zamora dobló en esa intersección y el chofer sintió un golpe.

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El conductor detuvo el colectivo, bajó y comprobó que había un hombre inconsciente sobre el asfalto, sin signos vitales. Lo había embestido sin darse cuenta. Los pasajeros tampoco habían notado la secuencia. Enseguida se dio aviso a la Policía.

La víctima fue identificada como Cristian Ruiz, de 40 años . En un primer momento, no había quedado claro cómo sucedió semejante tragedia y todo estaba en investigación. Recién en las últimas horas se conocieron imágenes de lo que había pasado.

Una cámara de seguridad ubicada sobre Ricardo Rojas, justo donde dobla el colectivo, mostró que la víctima había intentado subirse al colectivo cuando éste estaba en movimiento, pero no lo logró y terminó bajo las ruedas.

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En las imágenes se observa que subieron algunos pasajeros y que Cristian llegó corriendo a la parada un segundo más tarde, sin ser visto por el chofer. Al no poder agarrarse, cayó sobre el asfalto con el colectivo ya en marcha y terminó siendo atropellado.

El video fue incorporado a la causa y el chofer quedó imputado por “homicidio culposo”, según informaron fuentes judiciales a La Unión.