Identificaron a la víctima fatal del accidente en Temperley: qué pasó con el conductor del camión

La bicicleta de la víctima del accidente fatal ocurrido en Temperley.

La mujer que falleció el pasado lunes por la mañana tras ser atropellada por un camión mientras circulaba en bicicleta por Temperley , fue identíficada como N.L.O. , de 58 años, y su familia pudo ser ubicada luego de varias horas de incertidumbre alrededor del accidente fatal .

Según informaron fuentes oficiales a La Unión , el camionero quedó imputado por el delito de " homicidio culposo" . Sin embargo, por disposición de la UFI 10 de Lomas de Zamora , no fue detenido y continuará el proceso en libertad.

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El trágico accidente ocurrió en la intersección de la avenida 9 de Julio y San Pedro, a una cuadra del hipermercado Coto, en el límite entre Temperley y Turdera.

La mujer circulaba en una bicicleta blanca con canasto cuando, por motivos que todavía son materia de investigación, fue embestida por un camión de gran porte. Como consecuencia del violento impacto, falleció prácticamente en el acto.

La Policía en el lugar del accidente fatal.

Operativo tras el accidente

Tras el siniestro fatal, vecinos intentaron asistir a la víctima hasta la llegada de una ambulancia y efectivos de la Comisaría 3º de Lomas de Zamora. El personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no logró salvarle la vida.

En un primer momento, la identificación de la mujer presentó dificultades debido a que no llevaba documentación entre sus pertenencias. Si bien tenía un teléfono celular, los investigadores no pudieron acceder al dispositivo en el lugar del hecho.

"Venía desde la cancha de Temperley para el lado de Hipólito Yrigoyen y dobló en la verdulería. Atrás venía el camión", relató una testigo. Otro vecino aseguró que "se cruzó ella delante del camión".

La UFI 10 analizará las cámaras de seguridad instaladas en la zona y el resto de las pruebas incorporadas al expediente para determinar con precisión cómo ocurrió el siniestro y establecer las eventuales responsabilidades. Mientras tanto, el conductor permanece imputado, aunque en libertad, a disposición de la Justicia.