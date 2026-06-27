sábado 27 de junio de 2026
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27 de junio de 2026
Grave.

Son de Lomas de Zamora y se accidentaron en la ruta: su auto quedó envuelto en llamas

Tres jóvenes oriundos de Lomas protagonizaron un alarmante episodio en la provincia de Entre Ríos. El vehículo terminó destruido y ellos se salvaron de milagro.

Son de Lomas de Zamora y se accidentaron en la ruta.

Son de Lomas de Zamora y se accidentaron en la ruta.

Tres vecinos de Lomas de Zamora tuvieron un grave accidente en la ruta que terminó con su auto completamente prendido fuego. Milagrosamente, ninguno sufrió heridas.

Todo ocurrió días atrás en el Acceso Nº45, la traza que conecta la Ruta Nacional Nº12 con la localidad de Ibicuy, en la provincia de Entre Ríos. Los tres lomenses iban en un Fiat Palio color gris y pisaron un bache, golpeando la parte inferior del vehículo.

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Tras el impacto, empezaron a sentir olor a quemado. En cuestión de segundos, el fuego se expandió por todo el vehículo. Los tres hombres tuvieron que frenar en la banquina y salieron del auto inmediatamente.

Los tres lomenses, ilesos tras el incendio

accidente
El auto de los vecinos de Lomas terminó destruido por el incendio.

El auto de los vecinos de Lomas terminó destruido por el incendio.

Los Bomberos Voluntarios de Ceibas fueron alertados de la situación y se dirigieron hacia el lugar, junto con efectivos policiales de la localidad. Hicieron una rápida intervención para apagar las llamas y evitar que se propagaran a la vegetación lindera.

El episodio provocó la pérdida total del auto. El fuego consumió al vehículo por dentro y por fuera, según informaron fuentes oficiales. No obstante, los tres ocupantes resultaron ilesos porque habían logrado salir justo a tiempo.

El incidente provocó complicaciones de tránsito en la zona y la Policía intervino para ordenar la circulación vehicular mientras se desarrollaba el operativo para apagar el incendio.

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