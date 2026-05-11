Accidente en la estación de Lomas de Zamora: un hombre fue atropellado por el tren

Un hombre fue embestido por un tren de la Línea Roca en la estación de Lomas de Zamora . Los bomberos lo rescataron y una ambulancia lo trasladó con vida al hospital. Testigos aseguran que se trató de un accidente.

El terrible episodio ocurrió este lunes por la tarde en el cruce de barrera conecta las calles Boedo y Fonrouge . Poco después de las 16, la víctima fue impactada por una formación que venía desde Plaza Constitución.

Suicidio. Conmoción en Lomas: una adolescente se arrojó a las vías del tren

Susto. Tensión en el Tren Roca: un hombre armado tomó de rehén a una pasajera en Temperley

El servicio se interrumpió de inmediato. El tren quedó detenido y se organizó un operativo de emergencia para rescatar al hombre alcanzado por el tren, ya que había sobrevivido al impacto.

Un hombre fue atropellado por el tren en la estación de Lomas de Zamora.

En el lugar intervino una dotación de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas, personal de Trenes Argentinos y efectivos policiales.

Según informaron fuentes oficiales a La Unión, el hombre tenía aproximadamente 50 años y quedó atrapado en medio de dos trenes. Los Bomberos de Lomas pudieron rescatarlo con vida. La ambulancia del Municipio lo trasladó de urgencia al Hospital Gandulfo.

En cuanto a las circunstancias del accidente, en un principio corrió la versión de un intento de suicidio. Sin embargo, la mayoría de los testigos desacreditó esa versión: aseguraron que el hombre cruzó de manera imprudente y logró esquivar una formación, pero fue alcanzado por otro tren que venía por la vía siguiente.

Mientras se llevó a cabo el operativo, los ramales Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley del Tren Roca tuvieron que circular por vías alternativas.