martes 31 de marzo de 2026
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31 de marzo de 2026
Fuerte choque.

Son de Lomas de Zamora y tuvieron un serio accidente en la ruta: atropellaron a un ciervo

Un matrimonio regresaba a Lomas desde Corrientes y se les cruzó un animal silvestre en plena autovía. No pudieron esquivarlo y terminaron chocando.

El ciervo atropellado en la ruta.

El ciervo atropellado en la ruta.

Un matrimonio de Lomas de Zamora protagonizó un serio accidente en la ruta en la provincia de Entre Ríos. Un ciervo se les cruzó en el camino y lo atropellaron.

Todo ocurrió el domingo al mediodía en el kilómetro 133 de la Ruta Nacional 14. Un hombre de 69 años y su esposa de 62 regresaban desde Corrientes hacia la provincia de Buenos Aires, hasta su casa en Lomas, cuando un animal silvestre apareció en forma repentina en plena ruta.

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Se trataba de un ciervo de gran tamaño, que saltó desde el sector oeste de la ruta hacia el asfalto. La acción no le dio tiempo al Fiat Cronos de la pareja para esquivar al animal y terminaron embistiéndolo a alta velocidad.

En consecuencia, el conductor perdió el control del auto, se salió de la ruta hacia la banquina y chocó contra el guardarraíl del lateral oeste.

El matrimonio lomense, sin heridas tras el choque

accidente
Un matrimonio de Lomas de Zamora protagonizó un accidente en la ruta.

Un matrimonio de Lomas de Zamora protagonizó un accidente en la ruta.

Tras el accidente, efectivos de la Comisaría 3ª de Concepción del Uruguay fueron rápidamente hacia el lugar. Pese a la violencia del impacto, tanto el conductor como su acompañante no presentaban heridas de consideración.

A un costado de la ruta encontraron al ciervo tirado en el suelo. A su vez, el auto presentaba importantes daños materiales por el choque.

En un reporte oficial, las autoridades locales remarcaron la necesidad de circular con extrema precaución en los tramos de la ruta donde hay mucha presencia de fauna silvestre.

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