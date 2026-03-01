Varios heridos por un brutal choque en Temperley entre dos autos

Uno de los vehículos se estrelló contra un poste en Temperley.

Un brutal choque se generó anoche -pasadas las 23- en la intersección de las calles Soler e Hipólito Yrigoyen en la localidad de Temperley cuando dos autos, por motivos que se desconocen, colisionaron y tuvieron que ser traslados de urgencia tres heridos por la ambulancia del Same.

Ambos autos quedaron visiblemente destrozados por el impacto. Los Bomberos Voluntarios de Lomas fueron los primeros en llegar al lugar para trabajar en el rescate de los conductores y los acompañantes de los vehículos que protagonizaron el feroz choque.

Según informó el jefe del Cuerpo de Bomberos de Lomas , Gustavo Liuzzi , uno de los autos chocó tras el impacto con un poste: "Uno de los vehículos se clavó contra una columna de alumbrado por lo que hubo que realizar tareas de extracción con herramientas hidráulicas para liberar al conductor".

En el lugar también trabajó la Policía Local, Defensa Civil y la ambulancia que llegó para hacer el traslado de los heridos a los centros de salud más cercanos, los cuales no fueron especificados.

Se trabajó en el lugar con dos dotaciones y ocho bomberos que estuvieron a cargo del Oficial Principal, Eduardo Subiría. "Además de hacer la extracción de los conductores de ambos vehículos para poder liberar a los ocupantes, también se realizó tareas de control de fluidos en el lugar del hecho", detalló Liuzzi.

Las dotaciones de bomberos estuvieron trabajando en el lugar alrededor de una hora y media hasta terminar con las maniobras de extracción para el posterior traslado de los ocupantes de los autos que chocaron.

Las imágenes del choque en Temperley

Ambos autos se subieron a la vereda.