Accidente fatal en Temperley: una mujer murió atropellada por un camión

Una mujer murió tras haber sido atropellada por un camión mientras circulaba en una bicicleta en la localidad de Temperley . Conmoción en el barrio tras el accidente .

El trágico episodio ocurrió este lunes en el cruce de la avenida 9 de julio y la calle San Pedro , a una cuadra del hipermercado Coto, en el límite entre Temperley y Turdera .

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La señora, de aproximadamente 60 años, iba en una bicicleta blanca con canasto. Según testigos, intentó doblar en la mencionada esquina y fue embestida por un camión de gran porte . El impacto le quitó la vida prácticamente en el acto.

Tras el accidente, se acercaron vecinos de la zona para asistir a la mujer. Se sumaron efectivos policiales de la Comisaría 3ª de Lomas de Zamora y una ambulancia. Si bien intentaron reanimarla practicándole RCP , lamentablemente no pudieron salvar su vida.

Para la Policía fue difícil identificar a la víctima, ya que no llevaba consigo ninguna documentación. Tenía un teléfono celular que no pudieron desbloquear, según precisaron a La Unión fuentes del caso. El caso provocó una fuerte conmoción, sobre todo porque ocurrió en una zona muy transitada.

La Policía en el lugar del accidente fatal.

“Venía desde la cancha de Temperley para el lado de Hipólito Yrigoyen y dobló en la verdulería. Atrás venía el camión”, indicó una testigo que presenció el hecho. En tanto, otro vecino sostuvo que “se cruzó ella delante del camión”. La fiscalía interviniente analizará las cámaras de seguridad para verificar cómo ocurrió el accidente.

La Policía le tomó declaración al conductor del camión, quien según testigos estaba con “un ataque de nervios” por la situación. El cuerpo de la mujer fue tapado y trasladado a la morgue judicial, a la espera de ser identificado.