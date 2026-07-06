Fuerte choque en Villa Centenario: se subió a la vereda e impactó un poste de luz

Una camioneta protagonizó un fuerte choque en la localidad de Villa Centenario . El conductor perdió el control, se subió a la vereda y terminó impactando contra un poste. Milagrosamente no hubo personas heridas.

El accidente vial ocurrió el domingo por la mañana sobre la avenida Martín Rodríguez , en el cruce con la calle Paraguay . La colisión involucró a una Volkswagen Surán color azul oscuro.

Según se pudo reconstruir, el conductor de la camioneta hizo una mala maniobra, perdió el control y chocó contra un poste de iluminación. También golpeó una columna de hierro que sostenía el cartel de un local, que afortunadamente estaba cerrado cuando sucedió el choque.

Tras el impacto, un llamado de emergencia alertó a la Policía sobre lo que había pasado. Enseguida se acercó con un patrullero de Seguridad Lomas junto con dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora , a cargo del Suboficial Mayor Sergio Mazure.

Bomberos de Lomas y la Policía en el lugar del choque.

Fuentes oficiales confirmaron a La Unión que no hubo heridos tras el fuerte choque. El conductor pudo salir de la camioneta por sus propios medios y no se había lastimado de gravedad.

Luego de los bomberos cortaran el suministro eléctrico del vehículo, la Policía quedó a cargo de la situación para investigar las circunstancias del accidente. El vehículo terminó con importantes roturas en la parte frontal a causa del impacto.

El choque ocurrió pocas horas después de un trágico incendio en el barrio Parque Barón de Lomas de Zamora, donde se prendió fuego una casa y una mujer perdió la vida. En ese operativo trabajaron cinco dotaciones de los Bomberos de Lomas.