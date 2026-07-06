lunes 06 de julio de 2026
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6 de julio de 2026
Orgullo argentino.

Javier Bardem debutará en el teatro con un montaje de un argentino

Javier Barden, de larga carrera en el cine, debutará en teatro en Madrid bajo la tutela del artista argentino Juan Carlos Corazza.

Javier Bardem, al teatro.&nbsp;

Javier Bardem, al teatro. 

El espectáculo, “Chéjov, Chéjov” se representará hasta el 31 de enero de 2027 en Madrid, en el escenario Espacio Zafra Teatro, un espacio artístico dirigido por Corazza y que cuenta con Javier Bardem entre los socios.

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Completarán el reparto Alicia Borrachero, Rafa Castejón, Ben Temple y Manuela Velasco, anunció el teatro este martes en un comunicado. Es una producción de Pingüin Films y Zafra Teatro, con producción ejecutiva de Producciones Teatrales Contemporáneas.

"Con sencillez, humor y brevedad, Chéjov mira lo humano sin juicios, con ternura, profundidad y compasión", señala en la nota Corazza, que dedicó gran parte de su trayectoria a la formación de intérpretes, y que firma tanto la dirección como la adaptación de esta obra.

Javier Bardem, al teatro.

Javier Bardem, al teatro.

Javier Bardem es el actor español más internacional del momento. Su carrera incluye títulos como 'Before Night Falls', 'Biutiful' y 'No Country for Old Men', con la que ganó el Oscar de actor de reparto (2008).

Ganador de seis premios Goya del cine español, también ha participado en las películas 'Mar adentro', 'Los lunes al sol', 'El buen patrón' y 'El ser querido', entre muchas otras.

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