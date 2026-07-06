Javier Bardem debutará en el teatro con un montaje de un argentino

El actor español Javier Bardem debutará en el teatro el 5 de noviembre próximo con un montaje de su maestro de interpretación, el artista argentino Juan Carlos Corazza, a partir de obras breves, cuentos y escritos del ruso Anton Chéjov.

El espectáculo, “Chéjov, Chéjov” se representará hasta el 31 de enero de 2027 en Madrid, en el escenario Espacio Zafra Teatro, un espacio artístico dirigido por Corazza y que cuenta con Javier Bardem entre los socios.

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Completarán el reparto Alicia Borrachero, Rafa Castejón, Ben Temple y Manuela Velasco, anunció el teatro este martes en un comunicado. Es una producción de Pingüin Films y Zafra Teatro, con producción ejecutiva de Producciones Teatrales Contemporáneas.

"Con sencillez, humor y brevedad, Chéjov mira lo humano sin juicios, con ternura, profundidad y compasión", señala en la nota Corazza, que dedicó gran parte de su trayectoria a la formación de intérpretes, y que firma tanto la dirección como la adaptación de esta obra.

Javier Bardem, al teatro.

Javier Bardem es el actor español más internacional del momento. Su carrera incluye títulos como 'Before Night Falls', 'Biutiful' y 'No Country for Old Men', con la que ganó el Oscar de actor de reparto (2008).

Ganador de seis premios Goya del cine español, también ha participado en las películas 'Mar adentro', 'Los lunes al sol', 'El buen patrón' y 'El ser querido', entre muchas otras.