¿Nicolás Tagliafico le gana la pulseada a Facundo Medina pensando en Egipto?

La Selección Argentina ya palpita el cruce decisivo de los octavos de final del Mundial 2026. Este martes, los dirigidos por Lionel Scaloni se enfrentarán a Egipto en Atlanta. Tras el gran desgaste físico que significó la victoria ante Cabo Verde, el cuerpo técnico prepara cambios y entre ellos estaría el regreso de Nicolás Tagliafico como titular.

Tras el gran desgaste que significó el partido ante Cabo Verde, con muchos jugadores que terminaron acalambrados, uno de los que sufrió una fatiga muscular fue Facundo Medina y es por eso que saldría del equipo para devolverle la titularidad a Nicolás Tagliafico. Lo que estaría inclinando la balanza para el cuerpo técnico es que el ex defensor de Banfield tiene mayor experiencia en estas instancias en las cuales ya no hay margen de error.

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A su vez, Lionel Scaloni prepara cambios en la mitad de la cancha. Es la zona que mayor preocupación genera en el entrenador, ya que en cuanto al retroceso defensivo y la tenencia de la pelota el equipo no se sintió seguro a lo largo de los cuatro compromisos disputados en el Mundial 2026. Es por eso que Leandro Paredes gana terreno para meterse en el eje central del equipo. Su ingreso buscaría darle mayor libertad a Alexis Mac Allister y de esta manera, se pueda soltar metros más adelante y romper líneas, relegando a Thiago Almada al banco de suplentes.

Otra de las preocupaciones del cuerpo técnico es el centrodelantero del equipo. En la competencia por el puesto, Lautaro Martínez lleva convertido un gol de penal ante Jordania, mientras que Julián Álvarez no pudo anotarse en la red hasta el momento. Es un dolor de cabeza para Lionel Scaloni, ya que Lionel Messi es el goleador del equipo con 7 goles, pero el resto de los delanteros están con la pólvora mojada.

Sin embargo, esta vez la balanza parece inclinarse para el lado de Julián Álvarez, debido a su capacidad para presionar en la salida del rival y ofrecer una mayor frescura física en los primeros minutos de juego. De esta manera, el once que perfila para comenzar el partido ante Egipto sería el mismo de las semifinales de Qatar 2022 ante Croacia, con la salvedad de que Lisandro Martínez le ganó el puesto a Nicolás Otamendi y ocupa su lugar en la zaga central.

En consecuencia, el once de la Selección Argentina para enfrentar a Egipto sería con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

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La Selección Argentina ya está en Atlanta tras demoras en el vuelo

El vuelo que debía trasladar a la delegación encabezada por Lionel Scaloni tenía programada su partida a las 20.15 (hora argentina), pero una intensa tormenta eléctrica acompañada por lluvias torrenciales sobre Atlanta obligó a retrasar el despegue por cuestiones de seguridad.

Si bien la demora fue de poco más de 15 minutos, el cambio alteró parcialmente el cronograma previsto para el seleccionado nacional, que tenía planificada una llegada más temprana al hotel de concentración.

Tras un vuelo de aproximadamente una hora y cuarenta minutos, el avión aterrizó finalmente en el aeropuerto internacional de Atlanta. Desde allí, jugadores, cuerpo técnico y colaboradores emprendieron el traslado terrestre hasta el hotel donde permanecerán concentrados durante su estadía en la ciudad estadounidense, un recorrido de unos 30 minutos que hizo que la delegación llegara cerca de la medianoche de Argentina.

Sin cambios oficiales en la planificación de la Selección Argentina

Hasta el momento, la organización no informó cambios oficiales y la agenda continúa contemplando el entrenamiento previsto para este lunes por la mañana, además de la habitual conferencia de prensa de Lionel Scaloni.

La práctica será determinante para despejar las dudas físicas de algunos futbolistas que terminaron con molestias los últimos compromisos y para definir el once que saldrá a buscar la clasificación.