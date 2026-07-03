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3 de julio de 2026
Ingenio y talento.

La canción que creó un lomense para alentar a la Selección Argentina

Ariel Casas, de Lomas, escribió la canción "Ganémosla otra vez", un tema dedicado a la Selección Argentina para este Mundial 2026.

photoEl lomense Ariel Casas escribió la canción Ganémosla otra vez.

photoEl lomense Ariel Casas escribió la canción "Ganémosla otra vez".

El músico y docente de Lomas de Zamora Ariel Casas creó una canción dedicada a la Selección Argentina que busca instalarse como un nuevo tema de cancha en la previa de los partidos. "Esto que hice fue algo nuevo, nunca me había hecho una canción de cancha y me apareció de golpe, la idea me vino de la nada", contó.

Mientras miraba la televisión vio que “estaban cantando una canción de cancha y, no sé por qué, su cabeza la relacionó con un tema de Azúcar Moreno": "Ahí se me ocurrió el estribillo y la fui armando por partes. Y dije ganémosla otra vez y ahí la empecé a hacer".

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El tema tiene como eje central la figura de Lionel Messi, a quien Casas define como "el mejor jugador de la historia, es indiscutido y no solo por lo que juega en la cancha, sino por todo lo que es él como persona y lo que demuestra ante el mundo". Esto se ve reflejado en la canción donde una de las estrofas dice: "En la cancha no hay 10 como vos, que de chico yo te vi crecer. Con la gente alentando a Lionel y a los pibes".

Y enfatizó en que Messi "no es un líder egocéntrico, sino que es un líder que da lugar y que trabaja en conjunto"; "cantémosle a Lionel", enfatiza la canción. En esa línea, la canción también resalta el valor del equipo y del trabajo colectivo como clave del éxito deportivo. “Mi idea es que la cante la gente, que se transforme en una canción más de la Selección, como tantas otras que ya existen”, expresó.

La idea original de la canción para la Selección Argentina

Además de su carrera musical, Casas es docente de percusión en el colegio Beltrand Russell, donde planea llevar la canción a sus alumnos para interpretarla. “Vamos a hacerla con los chicos, con percusión y voces. Ese era mi objetivo desde el principio”, señaló.

El músico explicó que su objetivo inicial era construir una canción con espíritu futbolero, pensada para ser cantada en las tribunas. sin embargo el proceso de producción lo llevaron a tomar decisiones que no formaban parte de su plan original: "La quise sacar antes de los partidos porque sentía que tenía que salir ahora, en este momento de la Selección".

“Yo soy músico hace años y prefiero la música tocada en vivo, con personas. Pero no tenía tiempo ni recursos para ir a un estudio, así que busqué una forma de dejarla registrada con buen sonido”, subrayó. Y adelantó que no planea volver a utilizar herramientas tecnológicas para producir música: “Creo que la música llega más cuando está hecha y tocada por personas. Esto fue una excepción por una cuestión de tiempos”.

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