Capacitan a vecinos de Lomas en el cuidado de adultos mayores

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores y generar nuevas oportunidades de empleo para los vecinos, en Lomas de Zamora habrá una nueva edición del curso gratuito de cuidadores domiciliarios .

"Es un curso presencial de 4 meses en el que los vecinos incorporarán herramientas y habilidades para desempeñarse en domicilios particulares, centros de día y otros espacios dedicados al cuidado de las personas adultas mayores. Como complemento, se actualizará el registro público de egresados del curso para que las familias que necesitan gestionar tareas de cuidado puedan acceder a información clara, ordenada y confiable", informaron desde la Agencia de Personas Mayores del Municipio .

Para estar activos. Ayudan a los adultos mayores de Banfield a ejercitar su cerebro con gimnasia lúdica

El 5 de agosto se pondrá en marcha la capacitación que tendrá clases los miércoles y jueves, de 9 a 13, en la sede de la Agencia ubicada sobre la calle Lamadrid 24 . Los participantes incorporarán conocimientos sobre psicología en la vejez, nutrición, planificación de actividades recreativas para las prácticas institucionales, la salud desde una mirada gerontológica, rehabilitación y diferentes situaciones que requieren de enfermería, entre otros.

Los vecinos mayores de 18 años y con estudios primarios completos ya pueden anotarse llenando este formulario con sus datos. A los que terminen el curso se les entregará un certificado oficial que les permitirá trabajar como cuidadores.

Jubilados de Lomas de Zamora presentaron sus proyectos

El Parlamentario de Personas Mayores tuvo su primera sesión del año en el Concejo Deliberante de Lomas con la participación de vecinas y vecinos de centros de jubilados, quienes presentaron varios proyectos para mejorar su calidad de vida.

Entre las iniciativas que se trataron en el recinto se destaca el acceso seguro e inclusivo de las personas mayores con discapacidad al Parque de Lomas y la creación del "Pase Libre Municipal" para que las personas que cobran la jubilación mínima puedan viajar gratis en las líneas de colectivos locales.

Además de presentar y brindar detalles sobre los proyectos que impulsaron, las personas adultas mayores hablaron sobre las dificultades económicas que vienen atravesando a causa del ajuste que impone el Gobierno Nacional.