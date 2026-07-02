Tres parejas de patinaje del club Colón de Temperley buscan clasificar a la Copa Nacional

El Club Colón es uno de los pocos que trabaja la disciplina.

El Club Colón de Temperley estará representado por tres parejas de patinaje que buscarán competir en una Copa Nacional, en una de las disciplinas menos difundidas, pero de las más complejas del patinaje artístico: parejas mixtas. El sábado 18 de julio, desde las 21, en el gimnasio del Colegio Santa Inés de Turdera, se realizará el Torneo Clasificatorio .

La competencia otorga plazas para una Copa Nacional. Competirán Isabella Barbosa (11) y Kevin Hillar (17) en la categoría pareja mixta junior, Blanca Silva (10) y Santino Silva (12), primos, en la categoría pareja Mixta infantil; y Delfina Figueredo (11) y Brandon Hillar (12) en la categoría mixta infantil.

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La entrenadora Andrea destaco el compromiso que implica esta disciplina "es un orgullo, detrás de cada pareja hay muchísimas horas de entrenamiento, mucho compromiso porque son dos, si uno falta el otro se queda sin entrenar. todo es por dos el esfuerzo, el compromiso, todo lo que hacen es duplicado", explicó.

A diferencia de las pruebas individuales, en parejas el trabajo depende por completo del vinculo entre ambos deportistas "es una disciplina que exige mucha confianza entre los dos compañeros, uno tiene que saber que aunque no lo este mirando el otro va a estar siempre en donde tiene que estar, necesitas mucha sincronización mutua, técnica, coordinación, se busca que ambos funcionen como una sola unidad".

Además de la técnica, los jueves evalúan la sincronización, calidad de los elementos, la interpretación musical la expresión artística y la ejecución general del programa "el mayor desafío es lograr una coordinación perfecta, cada movimiento tiene que ser como si fuera un solo", enfatizó.

El proyecto de formar parejas comenzó el año pasado, “antes competían en ligas o torneos amistosos. Este año el objetivo fue federarnos y llegar a la Copa Nacional. Estamos a unos pasos y crecieron muchísimo en muy poco tiempo”, remarcó la entrenadora.

El Club Colón presentará tres parejas federadas.

Proyecto a futuro de la disciplina en pareja

Andrea también resaltó que el Club Colón es un de los pocos que trabaja esta disciplina, que muchos realizan patín artístico libre o danza, “hay muy pocos técnicos que se animan a entrenar parejas y también pocos varones y chicas que quieran hacerlo. Es una especialidad muy distinta al patinaje individual y requiere mucha preparación”, afirmó.

Formar una pareja implica analizar aspectos deportivos y físicos pensando en el futuro, la diferencia de altura, el desarrollo de ambos patinadores y la proyección de crecimiento son factores determinantes para garantizar la continuidad de la pareja. "Tenes que ver que altura tienen los padres para ver a que altura va a llegar cuando termine su desarrollo, si son corpulentos o delgaditos para ver que contextura física va a terminar desarrollando, y la nena no puede superar el tamaño del varón porque sino no la puede levantar", detalló.

La entrenadora integra un proyecto sudamericano de entrenadores impulsado por referentes de la Confederación Argentina de Patinaje junto a un especialista italiano, que busca fortalecer la disciplina mediante capacitaciones, videoconferencias y clínicas de entrenamiento.

"La idea es que más entrenadores se animen a formar parejas y que esta disciplina siga creciendo. Es hermosa, pero totalmente distinta al patinaje individual. Exige empatía, paciencia y aprender a trabajar siempre pensando en el otro", concluyó.