Estrenos de cine: los Minions, la vida de Franz Kafka y películas argentinas

Los estrenos de cine de esta semana llegan con “Minions & Monstruos”, en nueva aventura de las indómitas y pequeñas criaturas amarillas. También se suman dos películas argentinas, la biografía del escritor checo Franz Kafka y una historia de suspenso.
Síntesis: ésta es la historia desenfrenada, ridícula y totalmente real de cómo los Minions conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, perdieron todo, desataron monstruos sobre el mundo y luego unieron fuerzas para intentar salvar al planeta del caos que ellos mismos crearon. (Animación, Estados Unidos)
Otros estrenos de cine
El afinador
Director: Daniel Roher.
Elenco: Leo Woodall, Dustin Hoffman, Havana Rose Liu.
Síntesis: un afinador obsesionado con la perfección lleva su meticuloso control al extremo, pero cuando su entorno comienza a desestabilizarse, descubrirá que hay cosas que no pueden corregirse… y que algunas fallas esconden verdades mucho más oscuras. (Suspenso, Canadá, Estados Unidos).
Franz
Directora: Agnieszka Holland.
Elenco: Idan Weiss, Peter Kurth, Jenovéfa Boková.
Síntesis: a partir de una construcción fragmentada —casi como un rompecabezas emocional—, la película recorre la vida de Franz Kafka desde una perspectiva inesperada: no como ícono, sino como hombre. Sus miedos, sus contradicciones, su obsesión por entender un mundo que siempre le resultó ajeno. (Biográfica, República Checa).
Cuarto Oscuro
Director: Rocke Oviedo.
Elenco: Eduardo de La Puente, Sergio Scarone, Tomás Giordano, Damián Buratti, Martín Patricios, Martín López Funes.
Síntesis: cuenta la historia de la mítica banda de rock de Lanús Humano Querido y lo hace con animaciones, música, actuaciones, poesía y psicodelia. El humor y la música recorren la hora que dura la película. (Musical, Argentina).
Los Lagos
Director: Diego Gachassin.
Elenco: Agustín Lagos, Tomás Lagos.
Síntesis: los hermanos Lagos practican diferentes disciplinas de sanación. Tomás trabaja en cuidados paliativos en clínicas y hospitales del conurbano bonaerense, ayudando a sus pacientes a despedirse de sus seres queridos sin dolor físico. Agustín vive en Catamarca, en una comunidad que construye casas de adobe. Obtiene agua potable de un pozo y practica biodecodificación, buscando las causas de las enfermedades en traumas del pasado.