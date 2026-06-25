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25 de junio de 2026
Luz, cámara, acción.

Estrenos de cine: llega la nueva versión de "Supergirl" y otras novedades

Los estrenos de cine de esta semana renuevan la cartelera con otra versión de “Supergirl” y otras tres películas, que incluyen drama, comedia y ciencia ficción.

Llega la nueva versión de Supergirl.&nbsp;

Llega la nueva versión de "Supergirl". 

Supergirl

Director: Craig Gillespie.

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Elenco: Milly Alcock, Jason Momoa, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, Emily Beecham.

Síntesis: basado en el comic "Supergirl: Mujer del Mañana" donde se muestra a Kara Zor-El sin sentido propio de su vida, habiendo visto a su planeta destruido, y llegando muy tarde para proteger a un primo que no la necesita; Kara cree haber tenido suficiente, hasta que una aventura le cambia todo. (Aventuras, Estados Unidos).

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Otros estrenos de cine

Jackass: La última y nos vamos

Director: Jeff Tremaine.

Elenco: Johnny Knoxville, Steve- O.

Síntesis: Johnny Knoxville y su pandilla regresan para una última aventura en la gran pantalla. Con nuevas acrobacias y disparates, además de los mayores éxitos y las risas más contagiosas del pasado, Jackass: Best and Last es una celebración desternillante de la camaradería traviesa que tanto te ha encantado y que esperas de estos idiotas durante los últimos 25 años. (Comedia, Estados Unidos).

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Los colores del tiempo

Director: Cédric Klapisch.

Elenco: Vincent Macaigne, Julia Piaton, Suzanne Lindon, Cécile de France.

Síntesis: París, 2025. Unas treinta personas de una misma familia se enteran de que van a heredar una casa que estuvo abandonada durante años. Cuatro de ellos reciben el encargo de ir a hacer el inventario y ver en qué estado está el lugar (Drama, Francia)

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Barrio triste

Director: Stillz.

Elenco: Juan Pablo Baena, Samuel Velázquez, Brahian Acevedo.

Síntesis: en las afueras de Medellín a finales de la década de 1980, mientras un reportero realiza una nota para la televisión local sobre unas luces que descienden del cielo, un grupo de adolescentes le roba la cámara. En manos de sus nuevos dueños, la cámara recorre el barrio registrando sus vidas y los extraños fenómenos que acechan en el lugar. (Ciencia Ficción, Colombia, Estados Unidos)

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