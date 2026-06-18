jueves 18 de junio de 2026
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18 de junio de 2026
Luz, cámara, acción.

Estrenos de cine: la nueva entrega de Toy Story y una película de terror argentina

Los estrenos de cine de esta semana llegan con la quinta entrega de la saga de Toy Story, una película de terror de Nicanor Loreti con Magui Bravi.

La nueva película de Toy Story.&nbsp;

La nueva película de Toy Story. 

Los estrenos de cine renuevan la cartelera de esta semana con la quinta entrega de la saga de Toy Story, una película de terror de Nicanor Loreti con Magui Bravi, un drama que está de regreso y un revelador documental realizado en Argentina.

Toy Story 5

Director: Andrew Stanton

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Voces originales: Tom Hanks, Tim Allen, Keanu Reeves, Greta Lee, Wallace Shawn, Joan Cusack, Penélope Cruz.

Síntesis: cuando Woody, Buzz, Jessie y la pandilla se encuentran con un recién llegado de alta tecnología, sus aventuras dan un giro inesperado mientras compiten por demostrar que los juguetes más valiosos de la vida no se limitan a códigos y chips. (Animación, Estados Unidos).

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Hot Line

Director: Nicanor Loreti.

Elenco: Magui Bravi, Ezequiel Rodríguez, Demián Salomón, María Eugenia Rigón, Germán Baudino, Agustin Olcese.

Síntesis: la historia transcurre en Buenos Aires a fines de la década de 1980. Malena lleva una doble vida: de noche trabaja como bailarina en un cabaret y de día atiende una "hot line" (línea erótica). Su monótona y peligrosa rutina se convierte en una verdadera pesadilla cuando un hombre la llama afirmando ser el asesino serial que tiene aterrorizada a la ciudad. (Terror, Argentina).

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Otros estrenos de cine

Alphaville

Director: Jean-Luc Godard.

Elenco: Eddie Constantine, Anna Karina, Akim Tamiroff, Valérie Boisgel, Jean-Louis Comolli, Michel Delahaye, Christa Lang, Jean-Pierre Léaud, László Szabó, Howard Vernon.

Síntesis: en un tiempo posterior a la década de 1960, un agente secreto de los Estados Unidos llamado Lemmy Caution es enviado a la lejana ciudad espacial de Alphaville, donde debe encontrar y asesinar al profesor Von Braun, creador de la computadora Alpha 60, que gobierna tiránicamente la ciudad. (Drama, Francia, Italia).

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Tristán y los días por venir

Directoras: Martina Matzkin, Gabriela Uassouf.

Síntesis: Tristán atraviesa su adolescencia de forma excepcional: vive su transición de género acompañado por su mamá Virginia, sus amigos, su escuela y el estado, mientras intenta descubrir su vocación por el dibujo. Pero cuando las presiones de la adultez aparecen y un cambio de signo político amenaza sus derechos, se enfrenta con una pregunta: ¿es posible ser trans sin sufrir tanto? (Documental, Argentina).

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