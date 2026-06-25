Martina Triñanes, de Lomas Athletic, disconforme con el juego del equipo

En el comienzo de la segunda rueda del Torneo Metropolitano Femenino de la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires, Lomas Athletic mantuvo la punta pese a la disconformidad en el plantel por el empate 1-1 frente a Ciudad. La capitana Martina Triñanes no ocultó el “sabor amargo” por el resultado.

“Creo que merecíamos más, no tuvimos un gran partido, un poco imprecisas, los córners no salieron y nos costó meter el gol. Tuvimos muchas llegadas y la posesión del partido”, detalló la capitana en dialogo con Hockey View.

Luego de dos triunfos consecutivos, Lomas Athletic no pudo desplegar su juego ofensivo, una de las cualidades del equipo. “Ninguna estuvo en un gran nivel, la cancha buenísima, pero nos costó un montón. En esos detalles, llegando al área, el no poder conectar, no pudimos terminar de ser lo agresivas que somos siempre”, agregó.

La capitana del equipo conducido por Lucas Vila dejó un mensaje sobre disfrutar los momentos y reconoció que “soy bastante hincha con las chicas de no naturalizarlo, de que entiendan el valor que tiene lo que se va logrando y construyendo año a año. Podés ganar o no, perder un playoffs en 40 segundos como nos pasó el año pasado y son cosas que pasan en este deporte. Pero el entender el motivo y con las ganas que vamos todos los lunes, los martes y los jueves a entrenar me parece que es el camino. Llevarte bien, estar bien, disfrutar del club, de la parte social. Después todo se va dando”.

Lomas Athletic marca el rumbo

Tabla de posiciones: Lomas Athletic 29 puntos, GEBA 27; Santa Bárbara 25; Belgrano Athletic y San Fernando 20; River Plate e Italiano 19; Banco Nación 18; Olivos y Ciudad 17; Saint Catherine’s y Banco Provincia 16; Arquitectura 15; San Lorenzo 6. El próximo partido será el televisado del domingo 28, frente a San Fernando, campeón vigente.

Empate de los Caballeros

Luego de una primera rueda para el olvido, el equipo de Caballeros de Lomas Athletic comenzó a escaparle a los puestos de descenso y playout.

Lomas caballeros Los Caballeros tomaron aire en la parte baja de la tabla.

En la 11º fecha cortó una racha de ¡19 partidos sin triunfos! Frente a Ciudad-B. Y, a partir de ahí, cosechó dos empates y otra victoria. En el arranque de la segunda rueda igualó 2-2 en su visita a Quilmes, con goles de Franco Agostini y Marcos Morales.

Los dirigidos por Martín Herrero se alejaron momentáneamente de los últimos tres puestos, pero todavía están lejos de los equipos que respiran más aliviados.

La tabla: San Fernando 38 puntos; Ciudad 34; Banco Provincia 31; Mitre 27; GEBA 21; Ducilo 20; Universitario de La Plata, Hurling y Quilmes 18; Santa Bárbara 17; Lomas Athletic 10; San Martín y SAG Los Polvorines 7; Ciudad-B 2. En Arenales 663, el Tricolor recibirá a Mitre en busca de continuar escalando para dejar atrás los malos momentos.