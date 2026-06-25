Así quedó la placa de Gran Hermano en medio de varias sorpresas

La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió la Gala de Nominación en medio de momentos de tensión. Al comenzar la noche, sancionaron a Andrea del Boca por hablar del afuera, fue directo a la placa y le impidieron nominar.

Además, volvió a sonar el teléfono dorado y lo atendió Emanuel Di Gioia. Previamente, Santiago del Moro había dicho que quien atendiera quedaría en placa y luego debería elegir a otro jugador, sin saber que le estaba otorgando inmunidad.

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Entonces Emanuel De Gioia quedó nominado y eligió a Sol Abraham , por lo que la jugadora tiene inmunidad esta semana en el reality de Telefe. Luego, Juan Carlos López, el líder de la semana, debió fulminar a un compañero, y eligió a Charlotte Caniggia.

Quedaron en placa Andrea del Boca, Emanuel Di Gioia, Yisela “Yipio” Pintos, Steffany “Campanita” Pereira, Nenu López, Matías Hanssen, Cinzia Francischiello, Manuel Ibero y Charlotte Caniggia.

Las primeras 24 horas serán con voto positivo, y luego pasará a ser voto negativo hasta el lunes, cuando se lleve a cabo la Gala de Eliminación.

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Todos los votos en Gran Hermano

Steffany “Campanita” Pereira: 2 para Nenu y 1 para Hanssen.

Charlotte Caniggia*: 2 para Manu y 1 para Juanicar. *Votos anulados por Titi Tcherkaski.

Cinzia Francischiello: 2 para Yipio y 1 para Nenu.

Manuel Ibero: 2 para Campanita y 1 para Cinzia.

Mariela Prieto: 2 para Yipio y 1 para Juanicar.

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Matías Hanssen*: 3 para Nigro y 2 para Campanita. *Hizo la nominación espontánea.

Jennifer “Pincoya” Torres: 2 para Manu y 1 para Hanssen.

Tamara Paganini: 2 para Yipio y 1 para Nenu.

Yisela “Yipio” Pintos: 2 para Cinzia y 1 para Hanssen.

Luana Fernández: 2 para Nenu y 1 para Manu.

Alejandra Majluf: 2 para Hanssen y 1 para Campanita.

Juan Carlos López: 2 para Charlotte y 1 para Campanita.

Sol Abraham: 2 para Manu y 1 para Nenu.

Nenu López: 2 para Mariela y 1 para Yipio.

Sebastián Cola: 2 para Juanicar y 1 para Yipio.

Juan “Juanicar” Caruso: 2 para Hanssen y 1 para Mariela.

Leandro Nigro: 2 para Campanita y 1 para Cinzia.

Yanina Zilli: 2 para Yipio y 1 para Cinzia.