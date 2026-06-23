Nadia Epstein, contra esta edición de Gran Hermano: "Es una caga..."

Esta edición de Gran Hermano Generación Dorada no para de generar debates, incluso muchos sostienen que se perdió la esencia del reality con el egreso e ingreso de varios participantes. Nadia Epstein , que fue del certamen en 2007 , fue lapidaria con el ciclo de Telefe y con Santiago del Moro.

“Esta edición es una cagada”, sentenció Nadia Epstein, y agregó: “Está muy manoseado, dejó de tener la esencia de lo que siempre fue Gran Hermano, que era el aislamiento”.

DESTRUIDO EN SEGUNDOS Nadia Epstein sobre Santiago Del Moro y este #GranHermano “ESTÁ EDICIÓN ME PARECE UNA CAGADA, SE ROMPE EL AISLAMIENTO PERMANENTEMENTE” “LE PERMITEN A ANDREA DEL BOCA SALIR CUANDO SE LE DA LA GANA” “NO VOY A HABLAR BIEN DE #TELEFE POR QUÉ ESTOY… https://t.co/jPWwKOr2CN pic.twitter.com/uE2SYqP5Ex

Y explicó: “No se cumple, es una puerta giratoria. Falta que digan ‘chicos, me voy a comprar puchos a la esquina y vuelvo’. No está más contar historias, que es lo que hacía al espectador sentirse identificado con tal o cual participante”.

Sobre los cambios de reglas, en la charla con Siempre primicias, resumió: “Es del Moro siendo del Moro. Me parece ridículo y una estafa a la gente. Porque si hay una placa armada, yo estoy votando para que alguien se vaya, se va y a las dos semanas la vuelven hacer entrar…¿es joda? Yo puse plata y vuelve”.

image Nadia Epstein, contra Gran Hermano.

Nadia Epstein y su relación con Telefe

Nadia Epstein contó además que desde que regresó el formato a Telefe, la llamaron de la edición pasada, pero no aceptó las reglas económicas.

“Pretendían que vaya por lo mismo que va cualquiera de los chicos de los que salen. Ellos tienen la obligación, porque tienen contrato, yo no. Así que dije que no. Después me invitaron al stream y fui porque le tengo cariño a Coty (Romero). Fui por ella, una vez y nada más”, siguió.