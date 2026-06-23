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23 de junio de 2026
Todo mal.

Nadia Epstein, contra esta edición de Gran Hermano: "Es una caga..."

Nadia Epstein, participante del reality en 2007, fue lapidaria con esta edición de Gran Hermano y con el rol del conductor Santiago del Moro.

Nadia Epstein, contra Gran Hermano.&nbsp;

Nadia Epstein, contra Gran Hermano. 

En pocas palabras

  • Nadia Epstein critica Gran Hermano: La exparticipante de 2007 calificó la edición actual como "una cagada" y criticó la pérdida de la esencia del reality, especialmente el concepto de aislamiento.
  • Puerta giratoria y reglas: Epstein cuestionó la dinámica de reingresos de participantes, calificándola de "ridícula y una estafa a la gente" y denunció la falta de cumplimiento de las reglas originales.
  • Negociaciones con Telefe: La participante reveló que rechazó participar en ediciones anteriores por desacuerdos económicos y que solo asistió al stream por afinidad con otro concursante, Nadia Epstein.
Resumen generado por Thinkindot AI

Esta edición de Gran Hermano Generación Dorada no para de generar debates, incluso muchos sostienen que se perdió la esencia del reality con el egreso e ingreso de varios participantes. Nadia Epstein, que fue del certamen en 2007, fue lapidaria con el ciclo de Telefe y con Santiago del Moro.

“Esta edición es una cagada”, sentenció Nadia Epstein, y agregó: “Está muy manoseado, dejó de tener la esencia de lo que siempre fue Gran Hermano, que era el aislamiento”.

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Y explicó: “No se cumple, es una puerta giratoria. Falta que digan ‘chicos, me voy a comprar puchos a la esquina y vuelvo’. No está más contar historias, que es lo que hacía al espectador sentirse identificado con tal o cual participante”.

Sobre los cambios de reglas, en la charla con Siempre primicias, resumió: “Es del Moro siendo del Moro. Me parece ridículo y una estafa a la gente. Porque si hay una placa armada, yo estoy votando para que alguien se vaya, se va y a las dos semanas la vuelven hacer entrar…¿es joda? Yo puse plata y vuelve”.

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Nadia Epstein, contra Gran Hermano.

Nadia Epstein, contra Gran Hermano.

Nadia Epstein y su relación con Telefe

Nadia Epstein contó además que desde que regresó el formato a Telefe, la llamaron de la edición pasada, pero no aceptó las reglas económicas.

“Pretendían que vaya por lo mismo que va cualquiera de los chicos de los que salen. Ellos tienen la obligación, porque tienen contrato, yo no. Así que dije que no. Después me invitaron al stream y fui porque le tengo cariño a Coty (Romero). Fui por ella, una vez y nada más”, siguió.

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