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21 de junio de 2026
¿Qué onda?

La picante pregunta a Brian Sarmiento y Danelik de Gran Hermano: "¿Son exclusivos?"

Brian Sarmiento y Danelik están Gran Hermano viviendo su romance y le hicieron una picante pregunta al ex futbolista de Banfield.

Danelik y Brian Sarmiento.&nbsp;

Danelik y Brian Sarmiento. 

En pocas palabras

  • Romance en Gran Hermano: Brian Sarmiento y Danelik, tras la eliminación del ex futbolista, blanquearon su vínculo amoroso en el reality de Telefe.
  • Debate sobre la exclusividad: En el streaming, Daniela Celis consultó a Brian Sarmiento si era exclusivo con Danelik, generando un debate sobre las implicancias de la exclusividad en su relación.
  • Sinceridad de Sarmiento: El exfutbolista expresó que busca tranquilidad y diversión, y que Danelik cumple con los requisitos que desea en una pareja, destacando la importancia de
Resumen generado por Thinkindot AI

En vivo en el streaming de Telefe, ambos hablaron sobre su presente amoroso, la exclusividad y el momento que atraviesan fuera de la casa. “No es que se hable de ser exclusivos o no porque eso ya es obvio”, señaló Danelik. Sin embargo, Brian Sarmiento propuso debatirlo al aire.

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“¿Sos exclusivo de ella, lo sabías?”, indagó de manera picante Daniela Celis, a lo que el exfutbolista de Banfield consultó qué implicaba ser exclusivos.

“Exclusivo es que no podés hablar con otras personas, no podés darle ‘like’ a las historias de otras personas, esos ‘likes’ medio zorritos”, remarcó Daniela Celis. Danelik, por su parte, acotó lo suyo a la picante discusión: “Pero es que eso no tiene que pasar nunca”.

Brian Sarmiento, sincero sobre su vínculo con Danelik

Además, cuando Daniela Celis le consultó si estaba atravesando una etapa más seria de su vida, Brian Sarmiento fue contundente en la respuesta.

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Brian Sarmiento y Danelik

Brian Sarmiento y Danelik

“Yo creo que a cada uno le llega su etapa y en la mía lo que yo quiero es tranquilidad, divertirme un montón y estar con alguien que tenga ganas de hacer, y ella cumple todos esos requisitos que uno va pidiendo a lo largo del camino y que es muy difícil de concretar”, expresó.

En esa misma línea, agregó sobre Danelik: “Con ella me llevo súper bien y hay que cuidarlo. Cuando pasan cosas así las tenés que cuidar”.

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