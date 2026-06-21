La picante pregunta a Brian Sarmiento y Danelik de Gran Hermano: "¿Son exclusivos?"

Brian Sarmiento , desde que fue eliminado nuevamente de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, se mostró muy enamorado de Danelik, con quien inició un vínculo dentro del reality de Telefe.

En vivo en el streaming de Telefe , ambos hablaron sobre su presente amoroso, la exclusividad y el momento que atraviesan fuera de la casa. “No es que se hable de ser exclusivos o no porque eso ya es obvio”, señaló Danelik. Sin embargo, Brian Sarmiento propuso debatirlo al aire.

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“¿Sos exclusivo de ella, lo sabías?”, indagó de manera picante Daniela Celis, a lo que el exfutbolista de Banfield consultó qué implicaba ser exclusivos.

“Exclusivo es que no podés hablar con otras personas, no podés darle ‘like’ a las historias de otras personas, esos ‘likes’ medio zorritos”, remarcó Daniela Celis. Danelik, por su parte, acotó lo suyo a la picante discusión: “Pero es que eso no tiene que pasar nunca”.

Brian Sarmiento, sincero sobre su vínculo con Danelik

Además, cuando Daniela Celis le consultó si estaba atravesando una etapa más seria de su vida, Brian Sarmiento fue contundente en la respuesta.

image Brian Sarmiento y Danelik

“Yo creo que a cada uno le llega su etapa y en la mía lo que yo quiero es tranquilidad, divertirme un montón y estar con alguien que tenga ganas de hacer, y ella cumple todos esos requisitos que uno va pidiendo a lo largo del camino y que es muy difícil de concretar”, expresó.

En esa misma línea, agregó sobre Danelik: “Con ella me llevo súper bien y hay que cuidarlo. Cuando pasan cosas así las tenés que cuidar”.