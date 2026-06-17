miércoles 17 de junio de 2026
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17 de junio de 2026
Es el amor.

Danelik publicó una foto íntima con Brian Sarmiento

Danelik sigue con su romance con Brian Sarmiento, que nació en Gran Hermano y ahora publicó una imagen que abrió la polémica en las redes sociales.

Brian Sarmiento y Danelik.&nbsp;

Brian Sarmiento y Danelik. 

Danelik Galazán y Brian Sarmiento siguen consolidando su romance después de haberse conocido durante el paso de ambos por la casa de Gran Hermano Generación Dorada. La relación sigue afuera del certamen de Telefe y ahora compartieron su intimidad en las redes sociales.

La influencer y el exfutbolista de Banfield volvieron a quedar en el centro de la escena luego de compartir parte de su intimidad en las redes sociales.

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Danelik y Brian Sarmiento.

Danelik y Brian Sarmiento.

Además de grabar contenido para sus plataformas digitales y mostrarse compinches frente a sus seguidores, ambos protagonizaron un apasionado encuentro.

Fue la propia Danelik quien decidió publicar una foto que se hizo viral en las redes sociales. En la imagen se la ve junto a Brian Sarmiento en una situación íntima.

Estallaron las redes sociales

Como era de prever la foto íntima de Danelik y Brian Sarmiento generó aceptaciones y rechazos en los usuarios de las redes sociales.

Varios se manifestaron en que no era necesario compartir ese tipo de contenido públicamente y expresaron su rechazo a la publicación. Mientras que otros celebraron el amor que sigue firme en la pareja.

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