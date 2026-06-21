domingo 21 de junio de 2026
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21 de junio de 2026
Todo termina.

Cuándo será la final de Gran Hermano Generación Dorada

Se filtró cuándo llegará la instancia decisiva de Gran Hermano Generación Dorada, luego del paso de más de 40 jugadores por el reality.

Santiago del Moro en Gran Hermano.&nbsp;

Santiago del Moro en Gran Hermano. 

En pocas palabras

  • Final de Gran Hermano: Se filtró que la instancia decisiva del reality, que ya tuvo m ilde{A }s de 40 participantes, se llevar ilde{A } el lunes 31 de agosto.
  • Competencia Intensa: La versi ilde{A }n surge en un momento de alta tensi ilde{A }n dentro de la casa, con la incorporaci ilde{A }n de nuevos jugadores y repechajes.
  • Participantes y Premios: A extbar{}n quedan competidores originales como Emanual De Gioia, Juanicar, Manuel Ibero, Pincoya, Titi Tcherkaski y Yanina Zilli. El ganador obtendr ilde{A } $84 millones, una casa, una moto, cerveza por un a extbar{}o y el trofeo.
Resumen generado por Thinkindot AI

La producción de Telefe ya tiene definida la fecha de la final de Gran Hermano Generación Dorada, mientras el reality está en plena competencia. Según algunas versiones, el cierre del programa conducido por Santiago del Moro se realizará el lunes 31 de agosto.

La versión irrumpe en momentos muy intensos dentro de la casa, con nuevos participantes adentro, repechajes y un sinfín de conflictos entre los jugadores.

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Santiago del Moro
Santiago del Moro conductor de Gran Hermano.

Santiago del Moro conductor de Gran Hermano.

Muchos movimientos en la casa de Gran Hermano Generación Dorada

Desde el arranque de esta edición de Gran Hermano, que comenzó el 23 de febrero, un total de 41 participantes personas pasaron por la casa, contando los 18 jugadores originales, los 10 que se sumaron al día siguiente y todos los que ingresaron a través del repechaje, los Golden Ticket y como reemplazos.

Entre los participantes originales, que no salieron nunca de la casa, que aún siguen en carrera figuran Emanual De Gioia, Juanicar, Manuel Ibero, Pincoya, Titi Tcherkaski y Yanina Zilli, quien ya se quedó con un auto durante el certamen.

Quien se consagre campeón del certamen accederá a $84 millones más una serie de beneficios adicionales que incluyen una casa, una moto, cerveza por un año y el tradicional trofeo del ganador.

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