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18 de junio de 2026
Todo o nada.

Quiénes quedaron en la placa de nominados de Gran Hermano

Siete jugadores de Gran Hermano quedaron en la cuerda floja en el certamen de Telefe. El líder de la semana hizo su jugada y bajó a una participante.

Nominación de Gran Hermano.&nbsp;

Nominación de Gran Hermano. 

En pocas palabras

  • Gala de nominación: Siete participantes de Gran Hermano quedaron en placa.
  • Líder de la semana: Matías Hanssen bajó a Nenu López de la nominación.
  • Votación: La placa final quedó conformada por Titi Tcherkaski y otros seis competidores.
Resumen generado por Thinkindot AI

Tuvo lugar la Gala de la Nominación de la semana en la que los participantes de la casa de Gran Hermano Generación Dorada pasaron por el confesionario para dejar expuesto su juego en el certamen de Telefe. La placa es totalmente negativa.

En esta semana, el líder, Matías Hanssen, debió decidir que cuatro compañeros no podrán votar, y eligió a Alejandra Majluf, Leandro Nigro, Juan Carlos López y Mariela Prieto. Además, luego de que todos los jugadores nominaran y se formara la placa, el líder debió bajar a un participante y eligió a Nenu López.

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Luego de que el resto de los participantes nominaran, la placa quedó conformada por Titi Tcherkaski, Steffany “Campanita” Pereira, Cinzia Francischiello, Manuel Ibero, Tamara Paganini, Emanuel Di Gioia y Solange Abraham.

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Así votaron los participantes de Gran Hermano

Steffany “Campanita” Pereira: 2 para Nenu y 1 para Titi.

Charlotte Caniggia: 2 para Titi y 1 para Manu.

Andrea del Boca: 2 para Sol y 1 para Cola.

Cinzia Francischiello: 2 para Emanuel y 1 para Luana.

Yisela “Yipio” Pintos: 2 para Cinzia y 1 para Campanita.

Yanina Zilli: 2 para Tamara y 1 para Titi.

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Emanuel Di Gioia: 2 para Cinzia y 1 para Titi.

Luana Fernández: 2 para Titi y 1 para Manu.

Jennifer “Pincoya” Torres: 2 para Emanuel y 1 para Alejandra.

Matías Hanssen: 2 para Titi y 1 para Cinzia.

Nenu López: 2 para Campanita y 1 para Cinzia.

Manuel Ibero: 2 para Campanita y 1 para Nigro.

Tamara Paganini: 2 para Manu y 1 para Yipio.

Solange Abraham*: 3 para Emanuel y 2 para Yipio. * Hizo la espontánea, pero sus votos fueron anulados por Franco Zunino.

Titi Tcherkaski: 2 para Tamara y 1 para Campanita.

Sebastián Cola: 2 para Titi y 1 para Manu.

Juan “Juanicar” Caruso: 2 para Campanita y 1 para Cinzia.

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