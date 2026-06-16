Franco Zunino fue eliminado de Gran Hermano y Yanina Zilli tuvo otro brote

Franco Zunino fue el jugador eliminado de la semana de Gran Hermano Generación Dorada al caer en el versus de la placa frente a Steffany “Campanita” Pereira , que estalló en gritos de alegría al enterarse al enterarse que seguía en la casa del certamen de Telefe.

La Gala de Eliminación comenzó con las salidas de placa de Alejandra Majluf, Luana Fernández, Yisela “Yipio” Pintos y Leandro Nigro con el 1.6%, 2.8%, 6.4% y 14.2% de los votos, respectivamente, de acuerdo a la cantidad de gente que estaba en el voto telefónico en sus correspondientes momentos.

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Como sucedió con las anteriores eliminaciones de sus aliados dentro del reality, Yanina Zilli se quebró en llanto y quedó como centro de atención de todos.

Mientras que Franco Zunino le devolvió el gesto de amor y la trató una vez más como “su madre” dentro de la casa más famosa del país.

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Solange Abraham y Cinzia Francischiello, que la semana pasada sufrieron por la partida de Brian Sarmiento, esta vez les tocó festejar a los gritos junto a Campanita.

Ante esto, Nenu López las cruzó ambas. Además, Yanina Zilli estalló una vez más al exclamar que “hay gente de mier…” en la casa y que “no puede creer que se vaya Zunino”.

“¿Qué mier… ven afuera?”, le preguntó una y otra vez Yanina a su hijo eliminado de Gran Hermano 2026. También hubo lágrimas de Luana Fernández, la anterior compañera amorosa de Franco.