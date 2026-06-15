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15 de junio de 2026
¡Ups!

Andrea del Boca sufrió otra terrible caída en Gran Hermano

Andrea del Boca nuevamente sufrió una caída dentro de Gran Hermano y luego la producción le mandó un obsequio particular.

Andrea del Boca se cay+o en Gran Hermano.&nbsp;

Andrea del Boca se cay+o en Gran Hermano. 

2Andrea del Boca volvió a protagonizar una caída dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, luego del golpe que sufrió y que la alejó por un tiempo del reality. Esto generó preocupación inmediata entre los participantes y la producción del programa.

La transmisión de Gran Hermano se cortó de manera repentina y, minutos más tarde, desde la cuenta de la red social X Tronk compartieron otro video.

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Acto seguido, en ese video, la actriz reafirmó de manera contundente: "Yo bailo igual, eh. Yo te bailo renga, sillas de ruedas. No me van a sacar".

Luego, con tono de cantito, repitió: "No me vas a sacar, no me vas a sacar", en clara referencia a Solange Abraham, su enemiga dentro de la casa más famosa del país.

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El insólito regalo de Gran Hermano para Andrea del Boca

Luego de la caída de la actriz dentro de la casa, Santiago del Moro le pidió a Andrea del Boca que vaya a buscar el regalo de Gran Hermano para ella.

La actriz fue al box, se encontró con una caja y dentro había una botella de agua bendita, según el conductor, traída exclusivamente de la Basílica de Luján para todos. "Mañana hago limpieza", expresó ella.

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"Merezco una plaquita en ese sector con mi nombre porque ya es mía", ironizó Andrea del Boca y le agradeció a Gran Hermano por el regalo, entre risas

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