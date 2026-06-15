Andrea del Boca sufrió otra terrible caída en Gran Hermano

2Andrea del Boca volvió a protagonizar una caída dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, luego del golpe que sufrió y que la alejó por un tiempo del reality. Esto generó preocupación inmediata entre los participantes y la producción del programa.

La transmisión de Gran Hermano se cortó de manera repentina y, minutos más tarde, desde la cuenta de la red social X Tronk compartieron otro video.

¡Qué bochorno! Escándalo en Gran Hermano entre Yipio y Luana Fernández por una remera

¿Qué onda? Los requisitos de Zilli de GH para tener novio: "Que no se le pa.. tanto"

Acto seguido, en ese video, la actriz reafirmó de manera contundente: "Yo bailo igual, eh. Yo te bailo renga, sillas de ruedas. No me van a sacar".

Luego, con tono de cantito, repitió: "No me vas a sacar, no me vas a sacar", en clara referencia a Solange Abraham, su enemiga dentro de la casa más famosa del país.

Embed Volvió la transmisión, Andrea del Boca está bien y cuando pasó caminando Sol empezó a cantar: "¡No me vas a sacar, no me vas a sacar!"



También aseguró que va a participar del desafio de baile aunque sea en silla de ruedas https://t.co/ySSVjXKAn1 pic.twitter.com/X2AQzULMvg — tronk (@TronkOficial) June 14, 2026

El insólito regalo de Gran Hermano para Andrea del Boca

Luego de la caída de la actriz dentro de la casa, Santiago del Moro le pidió a Andrea del Boca que vaya a buscar el regalo de Gran Hermano para ella.

La actriz fue al box, se encontró con una caja y dentro había una botella de agua bendita, según el conductor, traída exclusivamente de la Basílica de Luján para todos. "Mañana hago limpieza", expresó ella.

image

"Merezco una plaquita en ese sector con mi nombre porque ya es mía", ironizó Andrea del Boca y le agradeció a Gran Hermano por el regalo, entre risas