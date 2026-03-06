viernes 06 de marzo de 2026
6 de marzo de 2026
Vintage.

Cómo fue el escandaloso romance de Andrea del Boca y Silvestre

Andrea del Boca, hoy en Gran Hermano Generación Dorada, y Silvestre tuvieron un romance en los ’80 cuando ella era menor y él estaba casado.

Andrea del Boca y Silvestre, en los 80.&nbsp;

Andrea del Boca, actriz de largo recorrido y hoy convertida en una figura en Gran Hermano Generación Dorada, vivió un escandaloso romance con Silvestre. La relación comenzó a principios de los ’80 y acaparó la prensa del corazón de aquellos días.

El recuerdo de Andrea del Boca

Hace unos años, en el programa “PH, podemos hablar”, Andrea del Boca habló de la relación y contó una picante anécdota. "Él tenía de un show y traía la ropa del show. Era un músico, no precisamente del rock. Era un cantante muy conocido y hacíamos una novela y éramos como la pareja del momento", dijo.

image
Silvestre y Andrea del Boca.

Esa anécdota sucedió cuando ella tenía 17 años y no llevaba dinero cuando salía a pasear ya que no manejaba efectivo. "Salimos, fuimos a pasear con el auto. En medio de la Avenida Pueyrredón, el auto se para y nos quedamos sin nafta. A tres cuadras, había una estación de servicio. Llegamos y él me dice que no tenía plata", contó cómo fue su primera cita.

Silvestre le dio un reloj al playero de la estación de servicio para que los dejara ir: "Me puse a llorar y le dije que yo tampoco tenía plata. Él le da el reloj y le dice que cuando vuelva del show le va a pagar. Después, lo recuperó".

La relación entre Silvestre y Andrea del Boca duró aproximadamente cinco años, pero el final no fue como todos esperaban y en medio de supuestas infidelidades del cantante.

