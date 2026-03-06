Cómo fue el escandaloso romance de Andrea del Boca y Silvestre

Andrea del Boca y Silvestre, en los '80.

Andrea del Boca, actriz de largo recorrido y hoy convertida en una figura en Gran Hermano Generación Dorada, vivió un escandaloso romance con Silvestre. La relación comenzó a principios de los ’80 y acaparó la prensa del corazón de aquellos días.

En aquel momento, el músico tenía 29 años y estaba en pareja con Déborah Ramos, quien estaba esperando su tercer hijo. Mientras tanto, Andrea del Boca tenía sólo 17 años.

El recuerdo de Andrea del Boca Hace unos años, en el programa “PH, podemos hablar”, Andrea del Boca habló de la relación y contó una picante anécdota. "Él tenía de un show y traía la ropa del show. Era un músico, no precisamente del rock. Era un cantante muy conocido y hacíamos una novela y éramos como la pareja del momento", dijo.

image Silvestre y Andrea del Boca. Esa anécdota sucedió cuando ella tenía 17 años y no llevaba dinero cuando salía a pasear ya que no manejaba efectivo. "Salimos, fuimos a pasear con el auto. En medio de la Avenida Pueyrredón, el auto se para y nos quedamos sin nafta. A tres cuadras, había una estación de servicio. Llegamos y él me dice que no tenía plata", contó cómo fue su primera cita.

Silvestre le dio un reloj al playero de la estación de servicio para que los dejara ir: "Me puse a llorar y le dije que yo tampoco tenía plata. Él le da el reloj y le dice que cuando vuelva del show le va a pagar. Después, lo recuperó". La relación entre Silvestre y Andrea del Boca duró aproximadamente cinco años, pero el final no fue como todos esperaban y en medio de supuestas infidelidades del cantante.

