Celebrarán la Pachamama en un refugio de naturaleza en el centro de Lomas

Cada 1° de agosto, miles de personas en distintos puntos del país honran a la Pachamama , una tradición ancestral que invita a agradecer a la Madre Tierra por todo lo que brinda. En Lomas de Zamora , esa celebración tendrá un lugar especial en Opus Verde, un espacio que combina arte, naturaleza y encuentro comunitario.

La ceremonia se desarrollará entre las 12 y las 15 o 16 en la casa de té de Opus Verde, ubicada en Bolívar 785, a pocas cuadras de la avenida Hipólito Yrigoyen. La propuesta será abierta a toda la comunidad y estará acompañada por música en vivo.

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"Opus Verde nació como un sueño. Después de la pandemia sentíamos la necesidad de crear un espacio donde las personas pudieran volver a encontrarse, no solamente entre ellas, sino también con la naturaleza. No verla como algo que está afuera, sino como algo que somos", contó Cecilia, impulsora del proyecto y conocida como "la guardiana del bosque" de Opus Verde.

El espacio, que en Instagram se presenta como @opusverde.arteynaturaleza, fue creado por artistas con la intención de unir expresiones artísticas, emprendimientos y propuestas vinculadas con el cuidado del ambiente.

"Nos une un propósito común: fortalecer los lazos de la comunidad. En estos tiempos es muy importante proyectar en comunidad"

Para agradecer a la Pachamama

La actividad central será una corpachada, un ritual inspirado en las tradiciones andinas que consiste en realizar ofrendas a la tierra como gesto de gratitud y reciprocidad.

"Nos inspiramos en la ceremonia tradicional andina. Abrimos un hoyo en la tierra que simboliza la boca de la Pachamama y allí dejamos alimentos, bebidas, hierbas, flores y otras ofrendas orgánicas. Es un acto de retribución y de agradecimiento", explicó Cecilia.

En la misma línea, Jorgelina, vecina de Lomas e integrante del espacio, destacó el valor comunitario de la propuesta. "Hay muchos artistas y emprendedores que forman parte de Opus Verde y nos une un propósito común: fortalecer los lazos de la comunidad. En estos tiempos es muy importante proyectar en comunidad", señaló.

La jornada estará acompañada por la música de Paul y Manu, mientras que Amaru y Jorgelina serán los encargados de guiar la ceremonia.

Como parte del encuentro también se compartirán infusiones elaboradas con hierbas asociadas a la tradición del 1° de agosto, entre ellas ruda, muña, cedrón, manzanilla y otras especies nativas.

Desde Opus Verde invitan a acercarse con una flor, una semilla o una pequeña ofrenda orgánica para participar de una celebración que busca agradecer a la Madre Tierra y fortalecer el vínculo entre las personas, la naturaleza y la comunidad.