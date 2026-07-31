Así quedó la placa de Gran Hermano tras las dos salvaciones del jueves

Se definió la placa de Gran Hermano.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada pasó una jornada intensa y de definió la placa definitiva de nominados de cara a la nueva Gala de Eliminación. Con voto negativo, un participante dejará el reality de Telefe el próximo lunes,

Cinzia Francischiello quedó fuera de juego por un accidente, luego se pelearon toda la tarde y dos quedaron fuera de placa. El público de expresó y salvó a un par de jugadoras.

Yanina Zilli fue la primera en bajar y festejó con su clásico "ju gan do", con menos efusividad porque recién les comunicaban la partida de su querida compañera.

Luego, fue el turno de bajar de la placa de Mariela Prieto, la esposa del Turco García. Una vez más, la participante celebró agradeciendo al público de Gran Hermano, a su marido y a su hijo.

Placa de Gran Hermano. Cómo quedó la placa de Gran Hermano De esta manera, quedaron seis participantes en placa negativa de Gran Hermano Generación Dorada: Alejandra Majluf, Matías Hanssen, Steffany “Campanita” Pereira, Sol Abraham, Juan “Juanicar” Caruso y Luana Fernández. Todos ellos seguirán nominados hasta el lunes y tendrán la cena el próximo domingo. Uno de ellos abandonará la casa y se adelanta que será un versus picante.

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