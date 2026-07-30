Así quedó la placa de Gran Hermano con sanciones y votos anulados

Tuvo lugar una nueva Gala de la Nominación en la que los participantes de la casa de Gran Hermano Generación Dorada y las visitas especiales, pasaron por el confesionario para dejar expuesto su juego en el comienzo. Esta vez, el voto será totalmente negativo en el reality de Telefe.

Yanina Zilli atendió el teléfono el martes. Luego se enteró que no podrá nominar y además debía prohibirle a otra persona nominar, y eligió a Selva Pérez.

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Antes de las nominaciones, Gran Hermano anunció que hay sanción por complot y voto cantado: “Todas aquellas nominaciones viseadas de irregularidades fueron anuladas”.

“Esta semana jugarán por el 50% del presupuesto”, anunció y cerró sentenciando: “Espero que jueguen limpio y no recurran a actitudes anti reglamentarias. Por favor, no me obliguen a tomar medidas más severas”.

Santiago del Moro reveló que hubo varias situaciones, como Matías Hanssen haciendo comentarios en código para revelar a quiénes votó, Sol Abraham y Cinzia Francischiello hablaban de sacar a Campanita, y Yanina Zilli y Campanita complotando contra Sol Abraham.

Quedaron en placa Alejandra Majluf, Matías Hanssen, Steffany “Campanita” Pereira, Sol Abraham, Juan “Juanicar” Caruso, Yanina Zilli, Cinzia Francischiello, Luana Fernández y Mariela Prieto.

Todos los votos en Gran Hermano

Matías Hanssen: 3 para Campanita y 2 para Yipio. Hizo la nominación espontánea pero sus votos fueron anulados.

Sol Abraham: 2 para Campanita y 1 para Luana. Sus votos fueron anulados por la sanción de Gran Hermano.

Cinzia Francischiello: 2 para Luana y 1 para Campanita. Su voto a Campanita fue anulado por la sanción de Gran Hermano.

Charlotte Caniggia: 2 para Sol y 1 para Zilli.

Jennifer “Pincoya” Torres: 2 para Hanssen y 1 para Campanita.

Emmanuel Vich: 2 para Mariela y 1 para Majluf.

Yisela “Yipio” Pintos: 2 para Hanssen y 1 para Majluf.

Mariela Prieto: 2 para Majluf y 1 para Hanssen.

Juliana “Tini” Díaz: 2 para Juanicar y 1 para Campanita.

La placa de Gran Hermano.

Steffany “Campanita” Pereira: 2 para Sol y 1 para Hanssen. Su voto a Sol fue anulado por la sanción de Gran Hermano.

Ariel Ansaldo: 2 para Zilli y 1 para Charlotte.

Juan Pablo de Vigili: 2 para Majluf y 1 para Campanita.

Juan “Juanicar” Caruso: 2 para Sol y 1 para Hanssen.

Luana Fernández: 2 para Campanita y 1 para Yipio.

Alejandra Majluf: 2 para Juanicar y 1 para Tamara.

Tamara Paganini: 2 para Cinzia y 1 para Majluf.