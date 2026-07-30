jueves 30 de julio de 2026
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30 de julio de 2026
Alivio.

Final feliz en Temperley: recuperaron al gato que había sido robado

Los dueños confirmaron el hallazgo en las últimas horas y agradecieron la difusión a los vecinos de Temperley.

Recuperaron al gato robado.

Recuperaron al gato robado.

En las últimas horas, confirmaron el hallazgo del animal en las inmediaciones del lugar donde se había perdido. Las personas que se lo habían llevado vivían a la vuelta y los dueños pudieron reconocerlo en plena calle.

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La familia de Temperley recuper&oacute; a su gato.

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“Ya lo encontramos. Una vecina reconoció a los chicos y nos avisó. Por suerte fuimos y el gato estaba afuera y lo pudimos agarrar”, comentó la dueña en diálogo con La Unión. Después de varios días de búsqueda, la historia tuvo final feliz.

Horas después, confirmaron la noticia en los grupos de vecinos de Lomas de Zamora, donde se había difundido la búsqueda. “Lo tenían vecinos de la vuelta y estaba afuera, en la vereda, ni siquiera adentro. Por suerte nos reconoció, porque estaba llamando a la Policía. Gracias por los mensajes de apoyo”, comentó Belén, la dueña del gato.

Así se llevaron al gato en Temperley

Todo ocurrió el sábado 25 de julio por la tarde en la calle Lituania al 600, casi esquina Tarija. Una familia notó que su gato no regresaba y decidieron revisar las cámaras de seguridad. Así se enteraron del robo.

Las imágenes mostraban a una pareja caminando por la mencionada esquina, detrás del gato, cerca de las 18 del sábado. El hombre se agachó, levantó al animal, le dio un beso y se lo llevó, sin mirar a su alrededor ni preguntar si tenía dueño.

Después de buscarlo por cuatro días, finalmente pudieron recuperarlo por sus propios medios.

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