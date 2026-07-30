Final feliz en Temperley: recuperaron al gato que había sido robado

Recuperaron al gato que había sido robado el sábado pasado en la localidad de Temperley . Los dueños agradecieron a los vecinos por la difusión.

En las últimas horas, confirmaron el hallazgo del animal en las inmediaciones del lugar donde se había perdido. Las personas que se lo habían llevado vivían a la vuelta y los dueños pudieron reconocerlo en plena calle.

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“Ya lo encontramos. Una vecina reconoció a los chicos y nos avisó. Por suerte fuimos y el gato estaba afuera y lo pudimos agarrar”, comentó la dueña en diálogo con La Unión . Después de varios días de búsqueda, la historia tuvo final feliz.

Horas después, confirmaron la noticia en los grupos de vecinos de Lomas de Zamora, donde se había difundido la búsqueda. “Lo tenían vecinos de la vuelta y estaba afuera, en la vereda, ni siquiera adentro. Por suerte nos reconoció, porque estaba llamando a la Policía . Gracias por los mensajes de apoyo”, comentó Belén, la dueña del gato.

Así se llevaron al gato en Temperley

Robaron un gato en Temperley y quedaron filmados. Los dueños piden que lo devuelvan.

Ocurrió el sábado en la esquina de Lituania y Tarija. pic.twitter.com/0J7lyEXWM2 — Diario La Unión (@LaUnionDiario) July 28, 2026

Todo ocurrió el sábado 25 de julio por la tarde en la calle Lituania al 600, casi esquina Tarija. Una familia notó que su gato no regresaba y decidieron revisar las cámaras de seguridad. Así se enteraron del robo.

Las imágenes mostraban a una pareja caminando por la mencionada esquina, detrás del gato, cerca de las 18 del sábado. El hombre se agachó, levantó al animal, le dio un beso y se lo llevó, sin mirar a su alrededor ni preguntar si tenía dueño.

Después de buscarlo por cuatro días, finalmente pudieron recuperarlo por sus propios medios.