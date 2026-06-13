Los requisitos de Yanina Zilli de Gran Hermano para tener novio: "Que no se le pa.. tanto"

Yanina Zilli sorprendió al revelar en la casa Gran Hermano Generación Dorada , en Telefe, su desopilante lista de requisitos para tener un novio, incluso dio detalles de la dad que debe tener un hombre para avanzar en un romance con ella.

En una charla que mantuvo con Yisela "Yipio" Pintos y Jennifer "Pincoya" Galvarini en una de las habitaciones, Yanina Zilli abrió una particular convocatoria para conseguir pareja, después de contar cómo descubrió una infidelidad.

La exvedette Yanina Zilli enumeró una serie de condiciones que debería cumplir el hombre que quiera conquistarla en un divertido momento en el reality.

Comenzando con el perfil de pareja que busca, al hablar del rango etario, señaló: "Poné mi edad". Sin embargo, enseguida lanzó una frase desopilante: "Uno de 60 bien puesto... está en una edad en que no se le para tanto, que no rompa tanto las pelotas".

"Claro, uno de 40, todo sexópata... que no rompa tanto las pelotas y que, además, si tiene 40, quiere bomba todo el día, dejate de romper los huevos", añadió Yanina Zilli.

image Yanina Zilli en Gran Hermano.

"Yo ya la puse tanto y me la pusieron tanto de joven que tengo crédito", sumó, generando más risas entre sus compañeras y generando un revuelo en las redes sociales.

Al preguntarle si ella quería un "compañero", Yanina Zilli dejó en claro que sí y también que busca algo más: "Sexo también, que me escuche, un hombre que escuche, que tenga ida y vuelta". Entre sus requisitos, también figuran: "Uno que le guste viajar, pasaporte al día, visa o pasaporte europeo".