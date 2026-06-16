Tamara Paganini a Yanina Zilli en Gran Hermano: "Perra resentida"

Yanina Zilli y Tamara Paganini, dos jugadoras que se tienen muy mala onda desde hace tiempo, desataron una escandalosa pelea en Gran Hermano Generación Dorada por el aire acondicionado y su control remoto, un tema que siempre fue un conflicto en la casa.

Tamara Paganini acusó a Yanina Zilli de “ser la única en la casa con una temperatura corporal” que no coincide con la del resto, criticándola además por “dormir con tres acolchados”. La exvedette no quiso darle importancia porque la India no duerme en la misma habitación que ella.

Sin vueltas. Daniela Celis hizo un fuerte descargo: "El odio que se generó"

Las chicanas no tardaron en llegar, acusándose mutuamente de “violentas” en el certamen de Telefe. Tamara Paganini trató a Yanina Zilli de “perra resentida”, y la otra le retrucó afirmando que su rival “solo quiere generar contenido”.

La pelea siguió justamente en la habitación, con Yanina Zilli burlándose de Tamara Paganini y pidiendo que “la gente mire” las cosas que suceden en la casa de Gran Hermano Generación Dorada para hacer alusión a los antiguos conflictos de Paganini con otros participantes.

image

“La Zilli fue la única que no se me acercó cuando conté que mis hijos se me murieron”, denunció Tamara Paganini; algo que la exvedette negó rotundamente. “Jugás sucio con algo feo que te acusó”, disparó Yanina Zilli.

Zilli terminó llorando en la sala de stream de la casa de Gran Hermano 2026 y fue consolada por Emanuel Di Gioia, Nenu López y Franco Zunino.