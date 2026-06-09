El picante cruce de Mariela Prieto y Tamara Paganini en Gran Hermano

Tamara Paganini expresó preocupación porque Mariela Prieto no completó los ensayos de la coreografía por la prueba para el presupuesto de la comida en Gran Hermano y desencadenó que ella le respondiera sin filtro y se generara una fuerte pelea a los gritos en la casa.

“¡Me rompés las pelotas! ¡Estoy indispuesta y me baja sangre!”, le gritó la esposa del Turco García a Tamara Paganini, que igualmente insistió en que tendría que haber un reemplazo para ella en la coreografía.

La tensión en el certamen de Telefe creció rápidamente y las dos mujeres quedaron cara a cara. “¿Me escuchás bien lo que te digo? Dejame de romper las pelotas, me tenés la c… al plato”, le dijo Mariela Prieto a Tamara Paganini.

Mariela Prieto y Tamara Paganini, enfrentadas

Tamara Paganini se burló de Mariela Prieto cuando esta le indicó que renunciaba al baile y le pidió que “vaya volando” a comunicárselo a Titi Tcherkaski. “No me descansés, boludita”, disparó.

image Mariela Prieto y Tamara Paganini en Gran Hermano.

Tamara Paganini la siguió por toda la casa a Mariela Prieto, esta le volvió a gritar en la cara y Yanina Zilli intercedió a los gritos por temor de que la nueva jugadora utilizara violencia física en contra de su compañera del reality de Telefe.