martes 09 de junio de 2026
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9 de junio de 2026
Se pudrió todo.

El picante cruce de Mariela Prieto y Tamara Paganini en Gran Hermano

Mariela Prieto estuvo a punto de golpear a Tamara Paganini en Gran Hermano y tuvieron que intervenir para que la situación no termine de estallar.

Mariela Prieto y Tamara Paganini se enfrentaron en Gran Hermano.

Mariela Prieto y Tamara Paganini se enfrentaron en Gran Hermano.

“¡Me rompés las pelotas! ¡Estoy indispuesta y me baja sangre!”, le gritó la esposa del Turco García a Tamara Paganini, que igualmente insistió en que tendría que haber un reemplazo para ella en la coreografía.

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La tensión en el certamen de Telefe creció rápidamente y las dos mujeres quedaron cara a cara. “¿Me escuchás bien lo que te digo? Dejame de romper las pelotas, me tenés la c… al plato”, le dijo Mariela Prieto a Tamara Paganini.

Mariela Prieto y Tamara Paganini, enfrentadas

Tamara Paganini se burló de Mariela Prieto cuando esta le indicó que renunciaba al baile y le pidió que “vaya volando” a comunicárselo a Titi Tcherkaski. “No me descansés, boludita”, disparó.

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Mariela Prieto y Tamara Paganini en Gran Hermano.

Mariela Prieto y Tamara Paganini en Gran Hermano.

Tamara Paganini la siguió por toda la casa a Mariela Prieto, esta le volvió a gritar en la cara y Yanina Zilli intercedió a los gritos por temor de que la nueva jugadora utilizara violencia física en contra de su compañera del reality de Telefe.

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