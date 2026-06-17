Gran Hermano, a full: el beso de Emanuel y Mariela en el debut de la Selección Argentina

Después de que se la mostrara a Mariela Prieto muy cerca de Emanuel Di Gioia en la casa de Gran Hermano Generación Dorada , el Turco García decidió confirmar su separación. La participante del certamen de Telefe está separada desde diciembre.

Según el exfutbolista ya no están juntos desde diciembre, aunque tiene la intención de volver a hablar cuando salga del reality. Mientras tanto, ella se besó por primera vez con su compañero.

No hay chance mariela tiene que estar separada del turco, se beso a ema JSJSJS "Mi marido me mata" tiraba JSJSJSJS #GranHermano pic.twitter.com/gh6ZC0g6bf

En medio de una actividad relacionada al Mundial 2026, los participantes de Gran Hermano tenían que representar fotos de los festejos de 2022.

Picante desafío en Gran Hermano

A Emanuel De Gioia y Mariela Prieto les tocó una pareja que se estaba besando arriba de un semáforo. "Tienen que chapar chicos. Turco, mirá esto", dijo Luana Fernández. "Tienen que chapar chicos. Turco, mirá esto", agregó la joven.

Sin título-1

"Mi marido me mata", lanzó Mariela Prieto, insistiendo en que todavía está en pareja con el exfutbolista. Emanuel también se sumó al descargo con humor y remató: "Es Gran Hermano, es un juego, Turco. Quiero la camiseta de Racing, Turco".

Mariela Prieto no habló de su separación dentro de la casa de Gran Hermano y el Turco García la confirmó varias semanas después de su ingreso al programa, justo cuando se la estaba involucrando con Emanuel.