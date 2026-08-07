Netflix reveló el elenco completo de la serie de Moria Casán

Una parte el elenco de la serie de Moria Casán.

Netflix dio a conocer el elenco completo la serie inspirada en la vida de Moria Casán , previo a su estreno el 14 de agosto a nivel mundial, en las vísperas de la celebración de sus 80 años. La diva será interpretada por Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth.

Moria Casán celebra sus 80 años y abre las puertas de su ficción como titiritera de su propia historia. La serie no es solo el retrato de una estrella que atraviesa el cine, el teatro y la televisión.

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Marco Antonio Caponi será el encargo de interpretar a Mario Castiglione, el gran amor de la vida de Moria Casán y el papá de Sofía Gala.

Mientras que Mica Riera se pondrá en la piel de Susana Giménez en los ’80, la icónica compañera del teatro de revista de Moria Casán.

Mica Riera es Susana Giménez.

Leticia Brédice también será Susana Giménez pero ya en los ’90, cuando ya era la “Diva de los Teléfonos”, en una lograda caracterización.

Leticia Bredice como Susana Gimenez.

Hernán Jiménez se pondrá en la piel de Jorge Porcel, el actor y capocómico que fue dupla humorística de la diva en pantalla grande.

Hernán Jiménez como Jorge Porcel.

Mientras que Sebastián Rosso aparecerá como Alberto Olmedo, la emblemática pareja de Moria Casán en el teatro de revistas y el cine.

Sebastián Rosso es Alberto Olmedo.

El resto del elenco de la serie

Javier Pedersoli interpretará a un joven Carlos Rottemberg, el legendario y exitoso productor teatral y amigo personal de Moria Casán.

Javier Pedersoli como Carlos Rotemberg.

Giuliano Pianetti encarnará a Fito Páez, actual novio de Sofía Gala, el ídolo del rock argentino, sumándose como invitado del programa A la cama con Moria.

Fito Páez estará en el programa de Moria Casan.

Mientras que Sebastián Arzeno se verá en pantalla como Gerardo Sofovich, el empresario que le dio a la diva una gran oportunidad en sus comienzos artísticos.

Sebastián Arzeno como Gerardo Sofovich.

María Fernanda Callejón se suma al elenco de la serie de Netflix para ponerse en la piel de Zeta, la amiga de Moria Casán de toda la vida.

María Fernando Callejón será una amiga de Moria Casan.

Mientras que el joven actor Eloy Rossen será Galo, asitente personal y la mano derecha incondicional de Moria Casán desde hace largos años.

Galo, amigo de Moria Casan.

El reconocido actor Rafael Ferro irrumpirá en la serie como Carlos Sexton, un hombre trascendental en la vida sentimental de Moria Casán.

Rafael Ferro será un ex de Moria Casan.

Joaquín Ferreira tendrá a cargo la misión de interpretar a Luis Vadalá, quien fuera pareja de Moria Casán en los ’90 y protagonista de una escandalosa separación.

Joaquín Ferreira será Luis Vadalá.

Luis Machín se verá en las escenas como Carlos A. Petit, empresario teatral, guionista y director que descubrió a Moria Casán y la llevó al teatro.