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17 de junio de 2026
Fuerte.

Gastón Trezeguet denunció que recibió amenazas: "Te vamos a hacer mier..."

Gastón Trezeguet, analista de Gran Hermano, radicó una denuncia luego de recibir amenazas de muerte en las redes sociales.

Gastón Trezeguet, de Gran Hermano.&nbsp;

Gastón Trezeguet, de Gran Hermano. 

En pocas palabras

  • Gastón Trezeguet recibió amenazas de muerte en redes sociales y radicó una denuncia ante la Justicia, solicitando la identificación del agresor.
  • El analista de Gran Hermano compartió capturas de los mensajes intimidatorios, que incluían amenazas explícitas de violencia física, generando preocupación por su seguridad.
  • La denuncia fue radicada en la Policía de la Ciudad y se solicitó un botón de pánico como medida de protección.
  • La publicación del exparticipante de Gran Hermano generó muestras de apoyo y repudio a las amenazas por parte de usuarios en redes sociales.
Resumen generado por Thinkindot AI

Gastón Trezeguet se encargó de informar que recibió graves amenazas a través de las redes sociales. El exparticipante y analista de Gran Hermano, en Telefe, compartió una imagen de la denuncia que realizó ante la Justicia y aseguró que espera que el responsable sea identificado.

A través de su cuenta personal de X, Gastón Trezeguet publicó una fotografía del documento policial que acredita la presentación realizada.

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“Yo entiendo todo de Gran Hermano, pero hay mensajes que no voy a dejar pasar y este es uno de ellos. La denuncia está hecha y espero que lo agarren y responda ante la Justicia”, escribió.

Junto al mensaje en X, mostró una captura con el texto amenazante que le enviaron. Allí, una persona le escribió: “Te vamos a hacer mier... mañana a tiros pedazo de pu... Ahí vas a saber estudiar en el infierno (...) tiritos y descuartización total”.

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Las amenazas a Gaston Trezeguet.

Las amenazas a Gaston Trezeguet.

La preocupación de Gastón Trezeguet

En este contexto, Gastón Trezeguet se mostró preocupado por el tenor del mensaje: “Cómo sabés si no es un fan de estos que están re locos y se te aparece en algún lugar. Me genera mucho miedo. Es muy terrible. Me parece fuertísimo mandar algo así”.

La denuncia quedó radicada ante la Policía de la Ciudad y, en el marco de una causa judicial, se solicitó además el otorgamiento de un botón de pánico para su protección.

La publicación generó una inmediata repercusión entre los usuarios de redes sociales, quienes le manifestaron su apoyo y repudiaron el contenido de las amenazas.

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