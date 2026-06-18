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18 de junio de 2026
Es un escándalo.

Así fue el "empujón" de Sol Abraham a Andrea del Boca en Gran Hermano

Andrea del Boca acusó a Sol Abraham de haberla empujado y se generó una enorme polémica en la casa de Gran Hermano luego de la difusión de las imágenes.

Escándalo en Gran Hermano entre Sol Abraham y Andrea del Boca.&nbsp;

Escándalo en Gran Hermano entre Sol Abraham y Andrea del Boca. 

En pocas palabras

  • Andrea del Boca: Acusó a Sol Abraham de empujarla en Gran Hermano, generando polémica tras la difusión de imágenes.
  • Incidente en cocina: El choque ocurrió tras la prueba del líder, cuando Sol Abraham intentaba pasar y Andrea del Boca respondió con un comentario.
  • Tensión con participantes: Andrea del Boca acusó a Abraham y Cinzia Francischiello de
Resumen generado por Thinkindot AI

En un nuevo escándalo dentro de la casa, Andrea del Boca había acusado a Sol Abraham de haberla empujado. En medio del revuelo generado, se pudieron ver por primera vez las imágenes de esa supuesta agresión en Gran Hermano Generación Dorada.

Todo ocurrió después de la prueba del líder que ganó Matías Hanssen y en la cocina, cuando Sol Abraham estaba charlando con Cinzia Francischiello y quiso pasar por al lado de la heladera al mismo tiempo que la actriz.

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“Uy, perdón, disculpá, fue sin querer”, le dijo a Andrea del Boca tras ese leve choque de cuerpos en el reality. “No sé, estoy pasando y pequeña no soy”, respondió la reconocida actriz.

Al notar aquello de lo que Andrea del Boca la estaba acusando, Sol Abraham trató a la actriz de “resentida” y la venezolana se sumó a la discusión para indicarle que “no tienen ojos en la espalda”.

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Andrea del Boca, contra todos.

Andrea del Boca, contra todos.

Andrea del Boca contra Sol Abraham y Cinzia Francischiello

Andrea del Boca no cedió en su postura y aseguró que Sol Abraham y Cinzia Francischiello “son posibles de hacer de todo”, y a partir de allí comenzó el intercambio de palabras que se conocía hasta el momento.

Además, para echar más leña al fuego, Andrea del Boca le pidió a Alejandra Majluf que vigile la comida por temor “a que le pongan algo”.

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