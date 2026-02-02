Martín Ferreiro, formado en Lomas Athletic, de regreso a los Leones

Este martes, el seleccionado masculino de hockey, los Leones, viajará a Rourkela para disputar una nueva ventana de la Pro League. Allí dirá presente Martín Ferreiro, formado en Lomas Athletic, que vuelve después de casi tres años. Otros dos con pasado en Arenales 663 lo acompañarán a la India.

Desde hace un tiempo a la fecha, se especulaba con la citación del jugador del Royal Orée de Bélgica . “Me pasó que no estaba al 100% para la Selección y creí que era mejor dar un paso de costado para que otro chico lo pueda ocupar. Hoy estoy muy contento de volver a representar al país y voy a tratar de hacerlo de la mejor manera”, explicó en diálogo con ESPN.

“Carlinho” deslumbró con su habilidad con el palo y la bocha en Lomas Athletic. Esa técnica le alumbró el camino a la Selección Argentina, además del salto a Europa, donde jugó para Pinoké (Países Bajos), Gantoise (Bélgica) y Crefelder (Alemania).

“Cuando uno se va afuera tiene mucho tiempo para pensar, sobre todo lo que hay que hacer lejos de lo que es hockey. También he tenido algunos problemas con otro cuerpo técnico de no quedar en algunas listas importantes y uno deja mucho acá para poder estar y a veces ver qué es lo que pasa afuera de lo que es el hockey me hizo muy bien en lo personal, siento que crecí mucho y por eso hoy vuelvo con otra cabeza y con otras ganas”, comentó Ferreiro .

En 2025, cuando no tuvo actividad en el Royal Orée, participó de tres partidos con la camiseta de Lomas Athletic en el Torneo Metropolitano, donde anotó tres goles y se reencontró con amigos.

En este 2026 que comienza, será parte de Los Leones, que jugarán la segunda ventana de la Pro League, en la India. Serán dos partidos ante Bélgica (martes 10 y viernes 13) y otros tantos con el seleccionado local (jueves 12 y domingo 15). El campeón obtendrá un cupo para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Qué le pide el entrenador de los Leones

Desde junio de 2023 que Martín Ferreiro no juega un partido con los Leones. La última vez fue con Mariano Ronconi. “Lucas (Rey) siempre me destacó mi habilidad y mi rapidez y eso es lo que me pide además de lo que es el sistema táctico creo que le puedo brindar mi experiencia de tantos años estar en Europa como en la Selección y eso es lo que más me quiere potenciar”, explicó.

Los otros jugadores formados en Lomas Athletic son Tadeo Marcucci y Lucio Méndez Pin, también del Royal Oreé. El que quedó afuera fue Franco Agostini, goleador del Tricolor con 17 tantos en 22 partidos del Metropolitano, más otros cinco anotados en tres presentaciones por la Copa Buenos Aires.