Lomas Athletic definió el futuro de Lucas Vila para el Metropolitano de Hockey 2026

La temporada 2026 del Torneo Metropolitano Femenino de la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires comenzará la primera semana de marzo, donde Lomas Athletic , que domina el historial de la competencia, definió quién estará a cargo del plantel de las Conejas para los próximos desafíos.

Para el club de Arenales 663 no hay dos sin tres. Sí, Lucas Martín Vila fue confirmado en su cargo, que comenzó en 2024 con la obtención de la triple corona: Metropolitano, Súper 8 y Copa Buenos Aires.

La experiencia de sus años como jugador de Banco Provincia y de la Selección Argentina -los Leones -, sumado a su capacidad demostrada en estos dos años como cabeza de cuerpo técnico, llevaron a la conclusión de renovar las expectativas para poner a Lomas Athletic otra vez en el top del hockey Metro.

No es la primera continuidad de trabajo para Lucas Vila , ya que hace una semana fue confirmado como uno de los ayudantes del entrenador Juan Martín López en la Selección Argentina Junior -las Leoncitas- junto a Thiago Martins , jugador del plantel masculino de Lomas Athleti c y colaborador del “Colo” Vila.

Los torneos del “Colo” Vila con las Conejas

Metro 2024: campeón (1-0 a San Fernando).

Súper 8 2024: campeón (1-0 a Italiano).

Copa Buenos Aires 2024: campeón (3-2 a Ducilo).

Metro 2025: semifinalista (1-1 y 2-4 en Shoot-Out ante San Fernando).

Súper 8: campeón (1-0 a San Fernando).

Copa Buenos Aires (1-2 con Ciudad, 4º de final).

Además de Lucas Vila, quiénes continuarán en otros clubes

De los 14 equipos femeninos que jugarán el Metro 2026, otros seis clubes mantuvieron técnicos. Al margen de Lucas Vila, Banco Provincia continuará con Juan Manuel Blanco y Tomás Bettaglio; Italiano renovó con Juan Manuel Casas; Ciudad seguirá con Santiago Capurro; Belgrano Athletic tendrá a Sofía Maccari -única mujer en el Metro A-; Arquitectura le dio continuidad al trabajo de Martín Herrero y San Lorenzo lo mismo con Facundo Fernández Onega.

La otra mitad tendrá nuevas conducciones: en Banco Nación tomó el mando Guido Berreiros; River Plate se quedó sin Juan Martín López y asumió Ignacio Bardach. El “Gato” López será el líder de GEBA, tras tres temporadas del equipo de Palermo con Juan Pacheco, que a su vez pasó a Olivos.

San Fernando, campeón 2025, será liderado por Juan Ignacio Gilardi en lugar de Rodrigo Saliva; en Santa Bárbara, Santiago Camacho reemplaza a Pablo Moreira; mientras que Saint Catherine’s contará con los hermanos Emiliano y Matías Rey, tras tres años bajo la conducción de Carlos Fioroni.