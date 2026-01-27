martes 27 de enero de 2026
Escribinos
27 de enero de 2026
Arranca en marzo.

Lomas Athletic definió el futuro de Lucas Vila para el Metropolitano de Hockey 2026

El “Colo”, que logró cuatro títulos en los últimos dos años con Lomas Athletic, ya conoce la decisión que tomó el club de Arenales 663.

Lucas Vila tendrá su tercera temporda en Lomas Athletic.

Lucas Vila tendrá su tercera temporda en Lomas Athletic.

La temporada 2026 del Torneo Metropolitano Femenino de la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires comenzará la primera semana de marzo, donde Lomas Athletic, que domina el historial de la competencia, definió quién estará a cargo del plantel de las Conejas para los próximos desafíos.

Para el club de Arenales 663 no hay dos sin tres. Sí, Lucas Martín Vila fue confirmado en su cargo, que comenzó en 2024 con la obtención de la triple corona: Metropolitano, Súper 8 y Copa Buenos Aires.

Lee además
Lucas Vila volcará su aporte a las Leoncitas.
Experiencia

Orgullo local: Lucas Vila, DT de Lomas Athletic, se sumó a las Leoncitas
Hisórica Copa ACLAV para Defensores de Banfield.
Vóley.

Gonzalo Vega: "Para un club como Defensores de Banfield es algo histórico"

La experiencia de sus años como jugador de Banco Provincia y de la Selección Argentina -los Leones-, sumado a su capacidad demostrada en estos dos años como cabeza de cuerpo técnico, llevaron a la conclusión de renovar las expectativas para poner a Lomas Athletic otra vez en el top del hockey Metro.

Lucas Vila
Lucas Vila logró cuatro título al mando de Lomas Athletic.

Lucas Vila logró cuatro título al mando de Lomas Athletic.

No es la primera continuidad de trabajo para Lucas Vila, ya que hace una semana fue confirmado como uno de los ayudantes del entrenador Juan Martín López en la Selección Argentina Junior -las Leoncitas- junto a Thiago Martins, jugador del plantel masculino de Lomas Athletic y colaborador del “Colo” Vila.

Los torneos del “Colo” Vila con las Conejas

Metro 2024: campeón (1-0 a San Fernando).

Súper 8 2024: campeón (1-0 a Italiano).

Copa Buenos Aires 2024: campeón (3-2 a Ducilo).

Metro 2025: semifinalista (1-1 y 2-4 en Shoot-Out ante San Fernando).

Súper 8: campeón (1-0 a San Fernando).

Copa Buenos Aires (1-2 con Ciudad, 4º de final).

Además de Lucas Vila, quiénes continuarán en otros clubes

De los 14 equipos femeninos que jugarán el Metro 2026, otros seis clubes mantuvieron técnicos. Al margen de Lucas Vila, Banco Provincia continuará con Juan Manuel Blanco y Tomás Bettaglio; Italiano renovó con Juan Manuel Casas; Ciudad seguirá con Santiago Capurro; Belgrano Athletic tendrá a Sofía Maccari -única mujer en el Metro A-; Arquitectura le dio continuidad al trabajo de Martín Herrero y San Lorenzo lo mismo con Facundo Fernández Onega.

La otra mitad tendrá nuevas conducciones: en Banco Nación tomó el mando Guido Berreiros; River Plate se quedó sin Juan Martín López y asumió Ignacio Bardach. El “Gato” López será el líder de GEBA, tras tres temporadas del equipo de Palermo con Juan Pacheco, que a su vez pasó a Olivos.

San Fernando, campeón 2025, será liderado por Juan Ignacio Gilardi en lugar de Rodrigo Saliva; en Santa Bárbara, Santiago Camacho reemplaza a Pablo Moreira; mientras que Saint Catherine’s contará con los hermanos Emiliano y Matías Rey, tras tres años bajo la conducción de Carlos Fioroni.

Temas
Seguí leyendo

Orgullo local: Lucas Vila, DT de Lomas Athletic, se sumó a las Leoncitas

Gonzalo Vega: "Para un club como Defensores de Banfield es algo histórico"

Lomas Athletic tendrá jugadoras en los planteles de las Leoncitas

Defensores de Banfield se hace fuerte en la Liga de Voleibol Argentina

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Mario Galeano, de Mendoza a Los Andes. video
Un campeón en Lomas.

Los Andes refuerza el ataque con la llegada de Mario Galeano

Las más leídas

Te Puede Interesar

Franco Watson extendió su contrato en Lanús.
"Elemental Watson".

Lanús se aseguró a Franco Watson por las próximas tres temporadas